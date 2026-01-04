Zincirleme kazada korkunç anlar! Otomobil durağa daldı: Vatandaşların kaçışı kamerada

Kategoriler
Hatay'da soğuk havayla birlikte kayganlaşan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Kaza esnasında otomobilin daldığı durakta bekleyen insanların kaçış anları kameraya yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüyü tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.