Beşiktaş maçı hangi kanalda? ZTK Rizespor maçı kanal bilgileri açıklandı

Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda ZTK maçı canlı yayın bilgileri belli oldu. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadelede siyah-beyazlı ekip, 7 puanla lider girdiği grupta zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkacak. Karadeniz temsilcisi ise 4 puanla 5. sırada bulunuyor ve üst tura yükselme ihtimalini sürdürmek adına galibiyet arayacak. İki takım daha önce Türkiye Kupası’nda 8 kez karşı karşıya gelirken, Beşiktaş 4, Rizespor ise 3 galibiyet aldı. Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda? İşte ZTK Beşiktaş Rizespor maçı yayın bilgileri…

Beşiktaş maçı hangi kanalda? ZTK Rizespor maçı kanal bilgileri açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 18:47

, Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasındaki son sınavını Çaykur Rizespor karşısında verecek. Siyah-beyazlılar, hafta sonu oynanacak derbi öncesi serisini sürdürmek isterken, Rizespor da puan tablosunda avantaj yakalamaya çalışacak.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü hafta karşılaşması, Tüpraş Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak. Mücadele, her iki takım açısından da grup sıralamasını doğrudan etkileyecek nitelik taşıyor. Siyah-beyazlı ekip, üç maç sonunda 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan topladı ve haftaya lider olarak girdi.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? ZTK Rizespor maçı kanal bilgileri açıklandı

Çaykur Rizespor ise grupta çıktığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Karadeniz temsilcisi 4 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Son hafta maçları öncesinde alınacak sonuçlar, gruptaki nihai tabloyu belirleyecek.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? ZTK Rizespor maçı kanal bilgileri açıklandı

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak mücadele, A Haber ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, uydu üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek.

A Haber’in güncel frekans bilgileri şu şekilde:

TÜRKSAT 4A uydusunda 12053 MHz frekans, yatay (Horizontal) polarizasyon, 27500 Mbaud sembol oranı ve 5/6 FEC değerleriyle yayın yapıyor.

Ayrıca DIGITURK 32, D-SMART 35, TİVİBU 35, TURKSAT KABLO TV 56 ve TURKCELL TV 52. kanaldan da izlenebiliyor.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? ZTK Rizespor maçı kanal bilgileri açıklandı

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR MAÇ KADROSU

Beşiktaş’ta karşılaşma öncesinde iki eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure maç kadrosunda yer alamayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, sarı kart cezası nedeniyle Süper Lig’deki Kocaelispor maçında kulübede bulunamamıştı; Rizespor karşısında takımın başında olacak. Sarı kart cezası nedeniyle Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyen kaptan Orkun Kökçü de görev verilmesi halinde sahada yer alabilecek.

Beşiktaş’ın muhtemel 11’i şu şekilde: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Yasin, Orkun, Ndidi, Cerny, Rashica, Olaitan, Hyeon Gyu Oh.

Çaykur Rizespor’un muhtemel 11’i ise Fofana, Mithat, Samet, Sagnan, Hojer, Taylan, Mebuda, Laçi, Olawoyin, Mihaila, Ali Sowe’den oluşuyor.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? ZTK Rizespor maçı kanal bilgileri açıklandı

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma, televizyon yayınının yanı sıra internet üzerinden de takip edilebilecek. A Haber’in resmi internet sitesinde yer alan canlı yayın sekmesi aracılığıyla mücadele izlenebiliyor.

Uydu yayınına erişimi olmayan futbolseverler, platform kanalları üzerinden ya da internet bağlantısı aracılığıyla maçı takip edebilecek. Karşılaşma, şifresiz olarak yayınlanacak.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? ZTK Rizespor maçı kanal bilgileri açıklandı

BEŞİKTAŞ - RİZESPOR PUAN DURUMLARI

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı ve ilk sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup etmesi halinde grup liderliğini koruyarak üst tura çıkacak.

Çaykur Rizespor ise 3 maç sonunda 4 puan elde etti ve averajla 5. sırada yer aldı. Karadeniz temsilcisi, son hafta karşılaşmasında galip gelerek diğer maçların sonucunu bekleyecek.

