Sinop'ta korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde Yasin Ö'nün kullandığı 57 ABJ 572 plakalı otomobil, Türkeli-Ayancık kara yolu Gemiyanı Mahallesi'nde karşı yönden gelen Rıdvan Ö. idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan Avni Demirtaş, Recep Kaya, Nafiye Şentürk, Ayşe Ö, Hacer Ş, ve Yaşar Ş. yaralandı.

MUHTAR İLE 2 KİŞİ KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tümerkan Mahallesi Muhtarı Recep Kaya, Avni Demirtaş ve Nafiye Şentürk tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Yaralılardan Yasin Ö. ile yabancı plakalı otomobildeki diğer kişi ise daha sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.