Sivas’ta zincirleme trafik kazası! Feci kaza kamerada

Sivas-Şarkışla karayolunda sabah saat 09.45 sıralarında Şarkışla’dan Sivas istikametine gitmekte bir tır, kar yağışının etkili olduğu Sorguncuk mevkiinde yolda kaldı. Yolda kalan tıra arkadan gelen biri tır, toplam 4 araç çarptı. Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yol trafiğe kapanırken, bölgeye sağlık, güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir kısmı ile kazayı görüntülemeye gitmekte olan basın mensupları da yolda mahsur kaldı.