Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından paylaşılan bilgiye göre Bakan Fidan, İran’dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Fidan, görüşmede balistik mühimmat konusunda Türkiye’nin tepkisini ileterek, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etti.