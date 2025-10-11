Kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Orhan Şen uyardı: Lapa lapa yağacak

Türkiye'ye ekim ayıyla birlikte adeta kış geldi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları ciddi anlamda düşüşe geçti, sağanak ve kar yağışları başladı. Haftalardır devam eden soğuk ve sağanak yağışlı hava hayatı felç ederken Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zonguldak, Bartın, İnebolu, Düzce'yi uyardı. Öte yandan Bolu için de kar yağışının görülebileceği bildirildi.

5 İL İÇİN KRİTİK UYARI

Orhan Şen yaptığı açıklamada, Zonguldak, Bartın, İnebolu, Düzce de şiddetli yağışların görüleceği, Bolu'da ise kar yağışının başlayacağını bildirdi.

BOLU'DA KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR

Orhan Şen'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bugün cumartesi öğleden sonra Zonguldak, Bartın, İnebolu, Düzce şiddetli yağış akşam saatlerinde daha da kuvvetlenir. Tedbirinizi alın. 6 saatte 75 kg üzerinde yağış olur. Bartın, Amasra, Bozkurt gibi sabıkalı derelerden uzak durun. Akşama Bolu dağında Abant da kar yağışını görebilirsiniz.

İstanbul'un Anadolu yakasında da öğleden sonra yağış kuvvetli. Özellikle Anadolu yakasının kuzeyinde"