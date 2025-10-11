Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Orhan Şen uyardı: Lapa lapa yağacak

İstanbul başta olmak üzere birçok il gri bir havaya uyandı. Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zonguldak Bartın İnebolu Düzce şiddetli yağış görüleceğini söylerken, Bolu için de kar yağışı uyarısı yaptı.

'ye ekim ayıyla birlikte adeta kış geldi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları ciddi anlamda düşüşe geçti, sağanak ve yağışları başladı. Haftalardır devam eden ve sağanak yağışlı hava hayatı felç ederken Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , , İnebolu, Düzce'yi uyardı. Öte yandan Bolu için de kar yağışının görülebileceği bildirildi.

Kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Orhan Şen uyardı: Lapa lapa yağacak

5 İL İÇİN KRİTİK UYARI

Orhan Şen yaptığı açıklamada, Zonguldak, Bartın, İnebolu, Düzce de şiddetli yağışların görüleceği, Bolu'da ise kar yağışının başlayacağını bildirdi.

Kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Orhan Şen uyardı: Lapa lapa yağacak

BOLU'DA KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR

Orhan Şen'in yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bugün cumartesi öğleden sonra Zonguldak, Bartın, İnebolu, Düzce şiddetli akşam saatlerinde daha da kuvvetlenir. Tedbirinizi alın. 6 saatte 75 kg üzerinde yağış olur. Bartın, Amasra, Bozkurt gibi sabıkalı derelerden uzak durun. Akşama Bolu dağında Abant da kar yağışını görebilirsiniz.

İstanbul'un Anadolu yakasında da öğleden sonra yağış kuvvetli. Özellikle Anadolu yakasının kuzeyinde"

