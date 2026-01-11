TOKİ Gümüşhane kura çekimi yarın mı sonuçlar ne zaman belli olur?

Kategoriler
Gümüşhane’de TOKİ konutlarında hak sahipleri tespit edildi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri devam ediyor.
TOKİ 500 bin konut kura çekimi canlı yayında, noter huzurunda gerçekleştirilecek.
500 bin konut kura çekimi canlı yayını TOKİ’nin resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.
Vatandaşlar, canlı yayın sayesinde kura çekimlerini eş zamanlı olarak izleyebilecek ve sonuçları gerçek zamanlı olarak öğrenebilecek.
Bu kapsamda TOKİ Gümüşhane kura çekimi 12 Ocak’ta yapılacak.
Gümüşhane’de 940 sosyal konutlar için düzenlenecek kura, Gümüşhane Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda saat 10.00’da gerçekleştirilecek.
Vatandaşlar, kura sonuçlarını TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden sorgulayabilecek.