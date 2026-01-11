Menü Kapat
TOKİ Gümüşhane kura çekimi yarın mı sonuçlar ne zaman belli olur?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde hayata geçirilen 500 bin sosyal konut çalışmalarında önemli adımlar atılmaya devam ediyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Gümüşhane için merakla beklenen kura çekimi gerçekleştiriliyor. Proje çerçevesinde il merkez ve ilçelerde 940 sosyal konutun yapılması planlanıyor.

TOKİ Gümüşhane kura çekimi yarın mı sonuçlar ne zaman belli olur?
Gümüşhane’de TOKİ konutlarında hak sahipleri tespit edildi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri devam ediyor.

TOKİ 500 bin konut kura çekimi canlı yayında, noter huzurunda gerçekleştirilecek.

TOKİ Gümüşhane kura çekimi yarın mı sonuçlar ne zaman belli olur?

500 bin konut kura çekimi canlı yayını TOKİ’nin resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Vatandaşlar, canlı yayın sayesinde kura çekimlerini eş zamanlı olarak izleyebilecek ve sonuçları gerçek zamanlı olarak öğrenebilecek.

TOKİ Gümüşhane kura çekimi yarın mı sonuçlar ne zaman belli olur?

TOKİ GÜMÜŞHANE KURA ÇEKİMİ YARIN MI?

Bu kapsamda TOKİ Gümüşhane kura çekimi 12 Ocak’ta yapılacak.

Gümüşhane’de 940 sosyal konutlar için düzenlenecek kura, Gümüşhane Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar, kura sonuçlarını TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden sorgulayabilecek.

#Yaşam
