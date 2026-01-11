Kartal’da İETT otobüsü binaya daldı! Çok sayıda yolcu hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Kartal ilçesi Kordonboyu Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 34 HO 3180 plakalı İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak cadde üzerindeki bir binaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs içerisinde bulunan 6 yolcu çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline polis, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra yaralıları en yakın hastanelere nakletti. Kaza sonrası ağır hasar oluşan İETT otobüsü, belediye ve trafik ekiplerinin koordineli çalışmasıyla çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi.