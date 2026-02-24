Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Gündem
 Selahattin Demirel

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan yeni çağrı: Tarih verildi

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeni bir çağrı yapacağı öğrenildi. Öcalan'ın Terörsüz Türkiye sürecinin ikinci aşamasıyla ilgili bir açıklama yapacağı değerlendiriliyor.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan yeni çağrı: Tarih verildi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan sürecinde sıcak bir gelişme yaşandı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan yeni çağrı: Tarih verildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın ilk silah bırakma çağrısının yıl dönümünde yeni bir açıklama yapması bekleniyor.
PKK elebaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat 2025'te silah bırakma çağrısı yapmıştı.
Öcalan'ın çağrısının ardından PKK'lı teröristler 11 Temmuz 2025'te Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye'de silahlarını yakmıştı.
Öcalan, ilk çağrısının yıl dönümü olan 27 Şubat'ta bir kez daha çağrıda bulunacak.
PKK elebaşının Terörsüz Türkiye sürecinin yasal düzenlemeyi kapsayacak ikinci aşamasıyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.
Öcalan'ın yeni çağrısı DEM Parti İmralı heyeti tarafından 27 Şubat saat 11.00'de okunacak.
Öcalan'ın çağrısında "İlk aşama bitti, ikinci aşama başladı." ve "Siyaset zemini güçlendi." vurgusunda bulunacağı değerlendiriliyor.
27 ŞUBAT'IN YIL DÖNÜMÜNDE YENİ ÇAĞRI YAPACAK

Öcalan, ilk çağrısının yıl dönümü olan 27 Şubat'ta bir kez daha çağrıda bulunacak. NTV'nin aktardığına göre PKK elebaşının Terörsüz Türkiye sürecinin yasal düzenlemeyi kapsayacak ikinci aşamasıyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

DEM PARTİ HEYETİ OKUYACAK

Öcalan'ın yeni çağrısı İmralı heyeti tarafından 27 Şubat saat 11.00'de okunacak. Öcalan'ın çağrısında "İlk aşama bitti, ikinci aşama başladı." ve "Siyaset zemini güçlendi." vurgusunda bulunacağı değerlendiriliyor.

BAHÇELİ STATÜ SORUNUNA İŞARET ETMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada Öcalan'ın "statü" sorununa işaret ederek şu soruları sormuştu:

"Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan hamlelerin, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böylesi bir sorun varsa, ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır? Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?"

