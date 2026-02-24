PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan yeni çağrı: Tarih verildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde sıcak bir gelişme yaşandı.
Başlayan süreç kapsamında İmralı Cezaevi'nde tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat 2025'te silah bırakma çağrısı yapmıştı.
Öcalan'ın çağrısının ardından PKK'lı teröristler Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye'de 11 Temmuz 2025'te silahlarını yakmıştı.
Öcalan, ilk çağrısının yıl dönümü olan 27 Şubat'ta bir kez daha çağrıda bulunacak. NTV'nin aktardığına göre PKK elebaşının Terörsüz Türkiye sürecinin yasal düzenlemeyi kapsayacak ikinci aşamasıyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.
Öcalan'ın yeni çağrısı DEM Parti İmralı heyeti tarafından 27 Şubat saat 11.00'de okunacak. Öcalan'ın çağrısında "İlk aşama bitti, ikinci aşama başladı." ve "Siyaset zemini güçlendi." vurgusunda bulunacağı değerlendiriliyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmada Öcalan'ın "statü" sorununa işaret ederek şu soruları sormuştu:
"Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir; o halde bundan sonrasında planlanan hamlelerin, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK’nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böylesi bir sorun varsa, ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır? Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı’nın statü açığı nasıl kapatılacaktır?"