Numan Kurtulmuş’tan "Terörsüz Türkiye" trafiği! AK Parti, MHP, CHP, Yeni Yol ve DEM Parti ile görüşecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın ve çarşamba günü Meclis’te grubu bulunan partileri ziyaret ederek süreç üzerine istişarelerde bulunacak.

GÖRÜŞME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yarın saat 12.00 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile, 16.30: DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile ve CHP'liler ile görüşeceği öğrenildi.

Çarşamba günü ise Kurtulmuş'un yine Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Yeni Yol ve AK Parti grupları ziyaret edilecek.

Görüşmelerin ana gündem maddesini, terörle mücadelede atılacak yeni adımlar ve toplumsal mutabakat arayışı olacak.