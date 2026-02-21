Menü Kapat
TGRT Haber
 Özge Sönmez

Numan Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Türkiye hayati eşiği aştı

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapor hakkında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Türkiye demokrasisi açısından da fevkalade olumlu bir aşamadır bu. Türkiye için önemli bir hayati eşikti. Bu eşiği aştık." dedi.

Numan Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Türkiye hayati eşiği aştı
21.02.2026
21.02.2026
13:23

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'daki TBMM Filizi Köşk Sosyal Tesisi'nde medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldiği iftar programı sonrası değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını cevapladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye Raporu bundan sonra yapılacaklar konusunda bir mihenk taşıdır." dedi.

Numan Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Türkiye hayati eşiği aştı

MİLLİ DAYANIŞMA, KARDEŞLİK VE DEMOKRASİ KOMİSYONU ÇALIŞMALARI

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

Geçen sene ramazandan bu yana ikinci olumlu gelişme de bizim Milli Dayanışma, ve Komisyonu çalışmalarına da yansıyan Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde atılan adımlardır. Bu çerçevede de bu geçtiğimiz 2024 yılının 26 Ağustos'undan bu yana fevkalade önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Önce Sayın Cumhurbaşkanımızın 26 Ağustos'ta birlik ve kardeşlik vurgusu; Malazgirt'te, Ahlat'ta. Arkasından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapmış olduğu konuşmada yine kardeşlik vurgusu, bütünleşme vurgusu ve iç kalenin tahkim edilmesi konusundaki uyarıları, tavsiyeleri. Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'in, 1 Ekim'de DEM Grubu’yla el sıkışarak başladığı ve daha sonra yine ekim ayı içerisinde grup toplantısında yaptığı konuşmayla birlikte de yeni bir dönemin kapısı açılmış. Arkasından 27 Şubat'ta da İmralı, silahlı dönemin sona erdiğini, örgütün feshedilmesi gerektiğini ve artık örgütü ayakta tutan ideolojik temellerin sağlam olmadığını, yerinde durmadığını, yeni şartlar çerçevesinde de demokratik bir mücadele dönemine geçilmesi konusundaki tavsiyesiyle örgütün kendisini fesih süreci başlamış, bilahare örgütün yönetimi toplanarak kendisini feshettiğini ilan etmiştir.

Numan Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Türkiye hayati eşiği aştı

“TÜRKİYE DEMOKRASİSİ AÇISINDAN FEVKALADE OLUMLU BİR AŞAMA”

Türkiye demokrasisi açısından da fevkalade olumlu bir aşamadır bu. Hem konunun mahiyeti itibarıyla son derece değerlidir hem de içeriğinden uzak bir şekilde, siyasetin hele bu kadar gergin olduğu, bu kadar gerilimlerin yüksek olduğu bir ortamda farklı partilerin bir araya gelerek ortak bir noktada buluşmuş olması, konuşmuş olması son derece değerlidir, önemlidir”

Numan Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Türkiye hayati eşiği aştı

Belli kuralları ilk toplantıda koyduk ve o kurallar çerçevesinde kararlarımızı alarak devam ettik. Aldığımız bütün kararları, aslında bazı kararlarda nitelikli çoğunluk gerekmiyordu ama nitelikli çoğunlukla aldık. Bazılarını ittifakla aldık. Bu konuyla ilgili bizim de görüşümüz var diyen Türkiye'deki hemen hemen her kesimi komisyonda dinledik. Şu kuralı da koyduk ve herkes buna uydu. Gelen arkadaşlar fikirlerini söyleyecekler ama hiç kimse, o arkadaşlarımız fikirlerini söyledikten sonra onların aleyhinde bir şey söylemeyecek, onları eleştirmeyecek. Böylece son derece medeni bir görüşme ortamı oldu.

Numan Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Türkiye hayati eşiği aştı

Milletvekili arkadaşlarımızın her birisine çok teşekkür ediyorum. 50 milletvekili arkadaşımız hakikaten büyük bir hassasiyetle süreci sürdürdü. Neredeyse bırakın münakaşa etmeyi, seslerini yükselttikleri bile çok nadir oldu. Sonuçta ortaya bir rapor çıktı. Türkiye'nin artık bu meseleyi ilanihaye çözeceğini ve tam manasıyla kardeşlik hukukunun geçerli olduğu bir dönemin başlayacağını ve bu anlamda da bölge ülkelerine de örnek olacağımızı ümit ediyoruz.

