Çatışan düşerek hayatını kaybetti! Evinden 20 kamyon çöp çıkartılmıştı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde acı bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Yenimahalle oldu. 17 Şubat tarihinde, 76 yaşındaki İsmail Tosun'a ait olduğu öğrenilen evde, vatandaşların ihbarı üzerine ekipler inceleme başlattı. İncelemede, iki katlı evin alt katının tamamen çöplerle dolu olduğu tespit edildi.

Belediye ekipleri, polis ve zabıta ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı sırada ev ve bahçede biriken atıkları iş makinesi ve kamyonlar eşliğinde tahliye etti. Sağlık ekipleri de muhtemel durumlara karşı hazır bekledi. 18 Şubat tarihinde de devam eden çalışmalarda evden yaklaşık 20 kamyon çöp çıkartıldı.

İSMAİL TOSUN HAYATINI KAYBETTİ

Evinden kamyon kamyon çöp çıkartılan 76 yaşındaki İsmail Tosun, İnönü Mahallesi'nde bulunan bir ambarın çatısını tamir etmek istediği sırada düşerek ağır yaralandı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Tosun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.