Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Çatışan düşerek hayatını kaybetti! Evinden 20 kamyon çöp çıkartılmıştı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Evinden yaklaşık 20 kamyon çöp çıkartılan 76 yaşındaki İsmail Tosun, ambarın çatısını tamir etmek istediği sırada düşerek hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çatışan düşerek hayatını kaybetti! Evinden 20 kamyon çöp çıkartılmıştı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 12:16

Sakarya'nın ilçesinde acı bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Yenimahalle oldu. 17 Şubat tarihinde, 76 yaşındaki İsmail Tosun'a ait olduğu öğrenilen evde, vatandaşların ihbarı üzerine ekipler inceleme başlattı. İncelemede, iki katlı evin alt katının tamamen çöplerle dolu olduğu tespit edildi.

Çatışan düşerek hayatını kaybetti! Evinden 20 kamyon çöp çıkartılmıştı

Belediye ekipleri, polis ve zabıta ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı sırada ev ve bahçede biriken atıkları iş makinesi ve kamyonlar eşliğinde tahliye etti. Sağlık ekipleri de muhtemel durumlara karşı hazır bekledi. 18 Şubat tarihinde de devam eden çalışmalarda evden yaklaşık 20 kamyon çöp çıkartıldı.

Çatışan düşerek hayatını kaybetti! Evinden 20 kamyon çöp çıkartılmıştı

İSMAİL TOSUN HAYATINI KAYBETTİ

Evinden kamyon kamyon çöp çıkartılan 76 yaşındaki İsmail Tosun, İnönü Mahallesi'nde bulunan bir ambarın çatısını tamir etmek istediği sırada düşerek ağır yaralandı.

Çatışan düşerek hayatını kaybetti! Evinden 20 kamyon çöp çıkartılmıştı

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Tosun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis! Yargıtay son noktayı koydu
İstanbul'da metro çıkışında dehşet! Çocuklar tarafından 6 yerinden bıçaklandı: Üzerine bir de taşlandı
ETİKETLER
#ölüm
#çöp ev
#ihbar
#akyazı
#İsmail Tosun
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.