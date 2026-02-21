Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis! Yargıtay son noktayı koydu

Eski çalışanının fotoğrafını, izinsiz olarak kendi sosyal medya hesabından paylaşan patrona hapis cezası verildi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemece 5 ay verilen hapis cezasını arttırdı.

Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis! Yargıtay son noktayı koydu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 12:12

İşçi ve patron arasında yaşanan şantaj ve ifşa olayları yargıda bitti. Bir işçi, çalıştığı işyerinden ayrılmasının ardından eski patronundan şantajla para istedi. Patron ise çalışanın fotoğrafını internetten indirerek kendi sosyal medya hesabından altına not yazarak paylaştı. Eski çalışanın şikayeti üzerine, hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açılan patron, yerel mahkemece 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski çalışanının fotoğrafını paylaşan patrona hapis! Yargıtay son noktayı koydu

YARGITAY HAPİS CEZASINI 10 AYA ÇIKARDI

Yerel mahkeme kararına karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi, duruşmalı olarak yaptığı inceleme sonucu sanık patron hakkındaki hükmü kaldırdı. İstinaf, sanığa, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 10 ay hapis cezası verdi.

İstinaf kararına itiraz üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 10 ay hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek, "Eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşılmakla, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararında hukuka aykırılık görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, oy birliğiyle temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
#Gündem
