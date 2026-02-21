Menü Kapat
BOTAŞ'ın 2026 doğal gaz iletim yatırımları 26,5 milyar lira olarak onaylandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketinin (BOTAŞ) 2026'ya ilişkin doğal gaz iletim şebekesi yatırım programını onayladı.

BOTAŞ'ın 2026 doğal gaz iletim yatırımları 26,5 milyar lira olarak onaylandı
Piyasası Düzenleme Kurumu (), Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketinin () 2026'ya ilişkin iletim şebekesi yatırım programını kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BOTAŞ'ın 2026 doğal gaz iletim yatırımları 26,5 milyar lira olarak onaylandı

Buna göre, BOTAŞ'ın 2026 iletim şebekesi yatırımları tutarı toplam 26 milyar 492 milyon 654 bin 30 lira olarak onaylandı.

EPDK, yatırım programı kapsamında proje bazında tahsis edilen ödeneklerin tavanı aşamayacağını hükme bağladı. Bu doğrultuda, programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapılamayacak, yatırım ödenekleri yatırım dışı amaçlarla kullanılamayacak.

BOTAŞ'ın 2026 doğal gaz iletim yatırımları 26,5 milyar lira olarak onaylandı

Ayrıca, 2026 ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişikliğin Kurul onayına tabi olması kararlaştırıldı. Bu kapsamda BOTAŞ, yatırım programının gelişimine ilişkin dönemsel raporları 1 Ocak-30 Haziran ve 1 Temmuz-31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde, ilgili dönemlerin bitimini izleyen en geç 30 gün içinde Kuruma bildirecek. Karar hükümlerini EPDK Başkanı yürütecek.

