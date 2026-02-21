İhtiyaç kredisinde oranlar değişti! Nakit ihtiyacı olanlara Şubat sürprizi

Kategoriler
Nakit akışını sağlamak isteyen tüketiciler sıklıkla ihtiyaç kredisine başvuruyor. Peki Şubat 2026 itibarıyla en uygun faizli ihtiyaç kredisini hangi bankalar veriyor? 200 bin liranın 12 ay vadeli toplam geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları ve taksit tuarları...
Faiz Oranı: % 0
Toplam: 85.000 TL
Detay: 60.000 TL %0 faizli ihtiyaç kredisi + 25.000 TL %0 taksitli nakit avans
Faiz Oranı: % 0
Toplam: 70.000 TL
Detay: 45.000 TL %0 faizli kredi + 25.000 TL %0 taksitli avans
Faiz Oranı: % 2,79
Toplam: 50.000 TL
Detay: 24 ay vadeli kredi + aidatsız kredi kartı
Faiz Oranı: % 0
Toplam: 90.000 TL
Detay: 65.000 TL %0 kredi + 25.000 TL %0 nakit avans
Faiz Oranı: % 2,99
Toplam: 125.000 TL
Detay: 36 ay vadeli kredi + 25.000 TL %0 nakit avans
Faiz Oranı: % 2,99
Toplam: 125.000 TL
Detay: 36 ay vadeli masrafsız kredi
Faiz Oranı: % 0
Toplam: 75.000 TL
Detay: 50.000 TL %0 kredi + 25.000 TL %0 nakit avans
Türkiye Finans Katılım Bankası – İhtiyaç Finansmanı
Kâr Payı: % 3,59 – % 3,84
Toplam: 400.000 TL’ye kadar
Aylık Örnek Ödeme: 11.277 TL
Faiz Oranı: % 2,89 – % 3,49
Toplam: 200.000 TL’ye kadar
Aylık Örnek Ödeme: 10.990 TL
Faiz Oranı: % 0 – % 4,49
Toplam: 20.000 TL – 142.356 TL
Aylık Örnek Ödeme: 11.821 TL
Faiz Oranı: % 0 – % 4,05
Toplam: 55.000 TL – 137.922 TL
Aylık Örnek Ödeme: 11.452 TL
Faiz Oranı: % 2,99
Toplam Ödeme: 127.526 TL
Aylık Taksit: 10.585 TL
Faiz Oranı: % 2,99
Toplam Ödeme: 127.526 TL
Aylık Taksit: 10.585 TL
Faiz Oranı: % 3,29
Toplam Ödeme: 130.426 TL
Aylık Taksit: 10.827 TL
Kâr Payı: % 3,68
Toplam Ödeme: 134.246 TL
Aylık Taksit: 11.146 TL
Faiz Oranı: % 3,79
Toplam Ödeme: 135.334 TL
Aylık Taksit: 11.236 TL
Faiz Oranı: % 5,06
Toplam Ödeme: 148.203 TL
Aylık Taksit: 12.309 TL
Faiz Oranı: % 3,44
Toplam Ödeme: 131.889 TL
Aylık Taksit: 10.949 TL