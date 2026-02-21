Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İhtiyaç kredisinde oranlar değişti! Nakit ihtiyacı olanlara Şubat sürprizi

Şubat 21, 2026 10:44
1
ihtiyaç kredisi

Nakit akışını sağlamak isteyen tüketiciler sıklıkla ihtiyaç kredisine başvuruyor. Peki Şubat 2026 itibarıyla en uygun faizli ihtiyaç kredisini hangi bankalar veriyor? 200 bin liranın 12 ay vadeli toplam geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranları ve taksit tuarları...

2
QNB – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

QNB – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: % 0

Toplam: 85.000 TL

Detay: 60.000 TL %0 faizli ihtiyaç kredisi + 25.000 TL %0 taksitli nakit avans
 

3
Akbank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

Akbank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: % 0

Toplam: 70.000 TL

Detay: 45.000 TL %0 faizli kredi + 25.000 TL %0 taksitli avans

4
ON Dijital Bankacılık – Düşük Faizli Fırsat

ON Dijital Bankacılık – Düşük Faizli Fırsat

Faiz Oranı: % 2,79

Toplam: 50.000 TL

Detay: 24 ay vadeli kredi + aidatsız kredi kartı

5
DenizBank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

DenizBank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: % 0

Toplam: 90.000 TL

Detay: 65.000 TL %0 kredi + 25.000 TL %0 nakit avans

6
TEB – Düşük Faizli Fırsat

TEB – Düşük Faizli Fırsat

Faiz Oranı: % 2,99

Toplam: 125.000 TL

Detay: 36 ay vadeli kredi + 25.000 TL %0 nakit avans

7
Enpara.com – Masrafsız İhtiyaç Kredisi

Enpara.com – Masrafsız İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 2,99

Toplam: 125.000 TL

Detay: 36 ay vadeli masrafsız kredi

8
Garanti BBVA – Faizsiz Fırsat

Garanti BBVA – Faizsiz Fırsat

Faiz Oranı: % 0

Toplam: 75.000 TL

Detay: 50.000 TL %0 kredi + 25.000 TL %0 nakit avans

9
Türkiye Finans Katılım Bankası – İhtiyaç Finansmanı

Türkiye Finans Katılım Bankası – İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı: % 3,59 – % 3,84

Toplam: 400.000 TL’ye kadar

Aylık Örnek Ödeme: 11.277 TL

10
Anadolubank – Dijital Kredi

Anadolubank – Dijital Kredi

Faiz Oranı: % 2,89 – % 3,49

Toplam: 200.000 TL’ye kadar

Aylık Örnek Ödeme: 10.990 TL
 

11
Yapı Kredi – İhtiyaç Kredisi

Yapı Kredi – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 0 – % 4,49

Toplam: 20.000 TL – 142.356 TL

Aylık Örnek Ödeme: 11.821 TL

12
İş Bankası – İhtiyaç Kredisi

 İş Bankası – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 0 – % 4,05

Toplam: 55.000 TL – 137.922 TL

Aylık Örnek Ödeme: 11.452 TL

13
GetirFinans – İhtiyaç Kredisi

GetirFinans – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 2,99

Toplam Ödeme: 127.526 TL

Aylık Taksit: 10.585 TL
 

14
CEPTETEB – İhtiyaç Kredisi

CEPTETEB – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 2,99

Toplam Ödeme: 127.526 TL

Aylık Taksit: 10.585 TL

15
ING – Dijital İhtiyaç Kredisi

ING – Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 3,29

Toplam Ödeme: 130.426 TL

Aylık Taksit: 10.827 TL
 

16
Vakıf Katılım – İhtiyaç Finansmanı

Vakıf Katılım – İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı: % 3,68

Toplam Ödeme: 134.246 TL

Aylık Taksit: 11.146 TL

17
Ziraat Bankası – İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 3,79

Toplam Ödeme: 135.334 TL

Aylık Taksit: 11.236 TL
 

18
Halkbank – İhtiyaç Kredisi

 Halkbank – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 5,06

Toplam Ödeme: 148.203 TL

Aylık Taksit: 12.309 TL
 

19
HSBC – İhtiyaç Kredisi

HSBC – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: % 3,44

Toplam Ödeme: 131.889 TL

Aylık Taksit: 10.949 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.