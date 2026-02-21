Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ChatGPT'yi suç ortağı yaptı! Çifte cinayet şüphelisi her şeyi itiraf etti

Güney Kore'de bir kadın iki kişiyi ilaçla zehirleyerek öldürmek suçlamasıyla yargılanıyor. Kadın cinayetleri planlarken ChatGPT'ye ilaçların tehlikeleri hakkında sorular sorduğu ortaya çıktı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ChatGPT'yi suç ortağı yaptı! Çifte cinayet şüphelisi her şeyi itiraf etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 11:38

Asya ülkesi 'de iki kişiyi ilaç yoluyla zehirleyerek öldüren kadının, bu cinayetleri planlamak için aracı 'yi kullandığı belirtildi.

ChatGPT'yi suç ortağı yaptı! Çifte cinayet şüphelisi her şeyi itiraf etti

0:00 81
HABERİN ÖZETİ

ChatGPT'yi suç ortağı yaptı! Çifte cinayet şüphelisi her şeyi itiraf etti

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Güney Kore'de bir kadın, iki kişiyi ilaçla zehirleyerek öldürme planlarını yapay zeka aracı ChatGPT'yi kullanarak yaptığı gerekçesiyle yargılanıyor.
Güney Koreli bir kadın, reçeteli ilaçları içeceğe karıştırarak iki kişiyi zehirleyerek öldürdü.
Cinayetleri planlamak için ChatGPT'ye ilaçların alkolle etkileşimi ve ölümcüllüğü hakkında sorular sordu.
Zanlı, alkol ve ilaçların birlikte tüketiminin ölümle sonuçlanabileceğinin tamamen farkında olduğunu belirtti.
Kurbanlara kendi psikiyatrik ilaçlarını verdiğini itiraf etti.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre Güney Kore polisi, 20'li yaşlarında olan zanlının akıl hastalığı için kendine reçete edilen ilaçları, bir içeceğe katıp iki kişiye vererek öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığını belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında bu kişinin, cinayetleri planlarken ChatGPT'ye söz konusu ilaçlarla ilgili sorular sorduğunu ortaya çıkarırken, kadının sorduğu sorular arasında "Uyku haplarını alkolle alırsanız ne olur?", "Ne kadar tehlikeli sayılır?" ve "Ölümcül olabilir mi?" gibi soruların yer aldığını ifade etti.

HER ŞEYİN FARKINDAYDI

Emniyet yetkilileri, zanlının, ChatGPT'ye uyuşturucuyla ilgili soruları defalarca sorduğunu alkol ve ilaçların birlikte tüketiminin ölümle sonuçlanabileceğinin tamamen farkında olduğunu belirtti.

Haberde, zanlının ilk cinayeti, 20'li yaşlarda bir adamla birlikte motele girip, iki saat sonra yalnız çıkması ve adamın ertesi gün akşam saatlerinde ölü bulunmasıyla ortaya çıktığı, ikinci cinayeti de başka bir adamla başka bir motelde aynı yöntemle işlediği ileri sürüldü.

Zanlının, reçeteli psikiyatrik ilaçları bir içeceğe karıştırarak kurbanlara verdiğini de itiraf ettiği belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
New York'ta ezan sesleri: Yüzlerce Müslüman Times Meydanı'nda teravih namazı kıldı
İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: Ölü ve yaralılar var
ETİKETLER
#güney kore
#yapay zeka
#cinayet
#chatgpt
#Zehirleme
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.