Asya ülkesi Güney Kore'de iki kişiyi ilaç yoluyla zehirleyerek öldüren kadının, bu cinayetleri planlamak için yapay zeka aracı ChatGPT'yi kullandığı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ ChatGPT'yi suç ortağı yaptı! Çifte cinayet şüphelisi her şeyi itiraf etti Güney Kore'de bir kadın, iki kişiyi ilaçla zehirleyerek öldürme planlarını yapay zeka aracı ChatGPT'yi kullanarak yaptığı gerekçesiyle yargılanıyor. Güney Koreli bir kadın, reçeteli ilaçları içeceğe karıştırarak iki kişiyi zehirleyerek öldürdü. Cinayetleri planlamak için ChatGPT'ye ilaçların alkolle etkileşimi ve ölümcüllüğü hakkında sorular sordu. Zanlı, alkol ve ilaçların birlikte tüketiminin ölümle sonuçlanabileceğinin tamamen farkında olduğunu belirtti. Kurbanlara kendi psikiyatrik ilaçlarını verdiğini itiraf etti.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre Güney Kore polisi, 20'li yaşlarında olan zanlının akıl hastalığı için kendine reçete edilen ilaçları, bir içeceğe katıp iki kişiye vererek öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığını belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında bu kişinin, cinayetleri planlarken ChatGPT'ye söz konusu ilaçlarla ilgili sorular sorduğunu ortaya çıkarırken, kadının sorduğu sorular arasında "Uyku haplarını alkolle alırsanız ne olur?", "Ne kadar tehlikeli sayılır?" ve "Ölümcül olabilir mi?" gibi soruların yer aldığını ifade etti.

HER ŞEYİN FARKINDAYDI

Emniyet yetkilileri, zanlının, ChatGPT'ye uyuşturucuyla ilgili soruları defalarca sorduğunu alkol ve ilaçların birlikte tüketiminin ölümle sonuçlanabileceğinin tamamen farkında olduğunu belirtti.

Haberde, zanlının ilk cinayeti, 20'li yaşlarda bir adamla birlikte motele girip, iki saat sonra yalnız çıkması ve adamın ertesi gün akşam saatlerinde ölü bulunmasıyla ortaya çıktığı, ikinci cinayeti de başka bir adamla başka bir motelde aynı yöntemle işlediği ileri sürüldü.

Zanlının, reçeteli psikiyatrik ilaçları bir içeceğe karıştırarak kurbanlara verdiğini de itiraf ettiği belirtildi.