SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Terörüz Türkiye raporu hazır! Numan Kurtulmuş detayları açıkladı

Son dakika haberi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan raporunun detaylarını paylaştı. Raporun 7 ana başlık altında hazırlandığını belirten Kurtulmuş, "Rapor af mahiyetinde algı oluşturacak başlıklardan uzak durmuştur" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 11:49

TBMM Başkanı , Terörsüz Türkiye raporunun detaylarını açıkladı. Rapor 7 ana başlıktan oluşuyor. Raporda 'nın kendisini feshetmesi ve silah bırakması süreci, sürece ilişkin ve domakratikleşme önerileri yer alıyor.

HABERİN ÖZETİ

Terörüz Türkiye raporu hazır! Numan Kurtulmuş detayları açıkladı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye raporunun detaylarını açıklayarak raporun PKK'nın feshi, yasal düzenlemeler ve demokratikleşme önerilerini içerdiğini belirtti.
Rapor, 7 ana başlık altında hazırlandı: Komisyon çalışmaları, komisyonun temel hedefleri, Türk-Kürt kardeşliği tarihi, komisyonda dinlenen kişilerin analizleri, PKK'nın kendisini feshetmesi, sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri ve demokratikleşmeye yönelik öneriler.
Raporun amacı, toplumsal barışın kalıcı zeminini oluşturmaktır.
Yeni anayasanın tehir edilemez ortak bir görev olduğu vurgulandı.
Türkiye'nin iç kalesini tahkim ederek bölgede barış ve istikrar sağlamasının yeni imkan ve fırsatlar ortaya çıkaracağı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORUNUN BÖLÜMLERİ

  • Komisyon çalışmaları
  • Komisyonun temel hedefleri
  • Türk-Kürt kardeşliği tarihi
  • Komisyonda dinlenen kişilerin analizleri
  • PKK'nın kendini feshetmesi
  • Sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri
  • Demokratikleşmeye yönelik öneriler
Terörüz Türkiye raporu hazır! Numan Kurtulmuş detayları açıkladı

RAPOR 7 ANA BAŞLIK ALTINDA HAZIRLANDI

Raporun 7 ana başlık altında hazırlandığını aktaran Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları:

"Rapor 60 sayfa ve 7 bölümden oluşmaktadır. İlk 4 bölümde Terörsüz Türkiye sürecinin kronolojik işleyişi bulunuyor. 5,6 ve 7'inci bölümlerde ise atılması gereken adımlar ve öneriler yer alıyor. İkinci bölümde komisyonun temel hedefleri, üçüncü ana başlığımızda kardeşlik hukuku, dördüncü başlığımız mutabakat alanları, beşincisi PKK'nın kendisi feshetmesi, altıncısı yasal düzenlemeler, yedincisi ise demokratik düzenlemelerdir. Bu ana raporun eki olarak 5 ek yapıldı.

Terörüz Türkiye raporu hazır! Numan Kurtulmuş detayları açıkladı

"UMUT HAKKI RAPORDA YER ALMIYOR"

Rapor af mahiyetinde algı oluşturacak başlıklardan uzak durmuştur. Rapor toplumsal barışın kalıcı zeminin oluşturmayı amaçlıyor. Yeni anayasa tehir edilemez ortak bir görevdir. Umut hakkı ibaresi ise raporda yer almıyor.

ANAYASA MESAJI

Raporda bahsedilen düzenlemelere ek olarak raporlarda ifade edilen daha demokratik, sivil, özgürlükçü, katılımsı ve kapsayıcı anayasaya ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni anayasa hazırlama Komisyonumuzun görevi olmamakla birlikte ülkemiz için yerine getirilmesi gereken ortak ödev ve sorumluluk olarak önümüzde durmakta.

Terörüz Türkiye raporu hazır! Numan Kurtulmuş detayları açıkladı

"MİLLETİMİZ DAĞILMA VE PARÇALANMAYI DURDURACAKTIR"

Türkiye'nin iç kalesini tahkim ederek bölgede barış ve istikrarı sağlaması hem kendi güvenliği hem de bölgesel düzen açısından yeni imkan ve fırsatları ortaya çıkaracaktır. Milletimiz dağılma ve parçalanmayı durduracaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

UMUT HAKKI NEDİR?
Ceza hukukunda kullanılan bir kavram olan "Umut hakkı" mahkum edilmiş kişilerin belirli koşullar altında yeniden topluma kazandırılma ve serbest bırakılma hakkını ifade eder.
