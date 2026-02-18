Terörüz Türkiye raporu hazır! Numan Kurtulmuş detayları açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye raporunun detaylarını açıkladı. Rapor 7 ana başlıktan oluşuyor. Raporda PKK'nın kendisini feshetmesi ve silah bırakması süreci, sürece ilişkin yasal düzenleme ve domakratikleşme önerileri yer alıyor.
Raporun 7 ana başlık altında hazırlandığını aktaran Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları:
"Rapor 60 sayfa ve 7 bölümden oluşmaktadır. İlk 4 bölümde Terörsüz Türkiye sürecinin kronolojik işleyişi bulunuyor. 5,6 ve 7'inci bölümlerde ise atılması gereken adımlar ve öneriler yer alıyor. İkinci bölümde komisyonun temel hedefleri, üçüncü ana başlığımızda kardeşlik hukuku, dördüncü başlığımız mutabakat alanları, beşincisi PKK'nın kendisi feshetmesi, altıncısı yasal düzenlemeler, yedincisi ise demokratik düzenlemelerdir. Bu ana raporun eki olarak 5 ek yapıldı.
Rapor af mahiyetinde algı oluşturacak başlıklardan uzak durmuştur. Rapor toplumsal barışın kalıcı zeminin oluşturmayı amaçlıyor. Yeni anayasa tehir edilemez ortak bir görevdir. Umut hakkı ibaresi ise raporda yer almıyor.
Raporda bahsedilen düzenlemelere ek olarak raporlarda ifade edilen daha demokratik, sivil, özgürlükçü, katılımsı ve kapsayıcı anayasaya ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni anayasa hazırlama Komisyonumuzun görevi olmamakla birlikte ülkemiz için yerine getirilmesi gereken ortak ödev ve sorumluluk olarak önümüzde durmakta.
Türkiye'nin iç kalesini tahkim ederek bölgede barış ve istikrarı sağlaması hem kendi güvenliği hem de bölgesel düzen açısından yeni imkan ve fırsatları ortaya çıkaracaktır. Milletimiz dağılma ve parçalanmayı durduracaktır.