Moskova'da polise intihar saldırısı: Dehşet anları ortaya çıktı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Savelovskaya Tren İstasyonu Meydanı’nda polis devriye aracını hedef alan bombalı saldırıya ait yeni güvenlik kamerası kayıtları kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülerde, polis aracına yaklaşan saldırganın, aracın hemen yanındayken üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği anlar saniye saniye yer aldı. Bir polis memurunun hayatını kaybettiği, iki polisin ise yaralandığı saldırının şiddeti görüntülere yansırken, patlamanın ardından bölgede yaşanan panik anları görüldü.