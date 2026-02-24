Menü Kapat
Altın için bomba uyarı! 5074 doların üstü ayrı bir hikaye

Şubat 24, 2026 15:36
1
Güvenli liman talebi altın

Güvenli liman talebi altın ve gümüşü yukarı çekiyor. Filiz Eryılmaz, katıldığı bir televizyon kanalında kritik değerlendirmelerde bulundu ve yatırımcıları uyardı. 

2
altın fiyatları

Eryılmaz, "Yarın sektörel enflasyon beklentilerini alacağız. Ocak ayında hane halkında yukarı yönlü bir hareket gözlenmişti, Şubat ayı beklenti anketinde de bu trendin devam edip etmeyeceğini halk açısından takip edeceğiz" dedi.
 

3
Ayrıca Ocak ayına ait dış ticaret ve işsizlik verileri

Ayrıca Ocak ayına ait dış ticaret ve işsizlik verilerinin piyasalar için kritik olduğuna dikkat çeken Eryılmaz, "Dış ticaret açığı için 8,4 milyar dolarlık bir beklenti var. İşsizlik verisinde ise %7,7’lik bir rakam öngörülüyor" diyerek bu rakamların takip edileceğini söyledi. 
 

4
güven endeksi

Geçen hafta açıklanan güven endekslerindeki toparlanmanın ekonomik güven endeksine yansıması beklendiğini de ekledi.

 

5
Borsa İstanbul,

BORSA İSTANBUL'DA DALGALANMA

Borsa İstanbul, Ocak ayı başından bu yana iyi bir ivme gösterirken, ABD-İran gerilimi piyasayı etkiledi. Eryılmaz, endeksteki hareketleri "Perşembe günü güçlü bir satış geldi ve endeks 13.700 seviyelerine kadar geriledi. Cuma günü piyasa tetikteydi, 13.400 seviyesi önemli bir destek noktasıydı. Bunun altına sarkmalarda 12.800 seviyelerine doğru daha güçlü bir düzeltme olabilir" diyerek yatırımcıları uyardı.
 

6
ABD-İran müzakereleri

ABD-İran müzakerelerine dair olumlu gelişmelerin piyasaya etkisini de değerlendiren Eryılmaz, "ABD’li yetkililer İran ile Cenevre’de görüşmeye hazır. Kapsamlı bir nükleer anlaşma planı sunulursa müzakereler yapılabilir. Bu durum, brent ve ham petrol fiyatlarında %1,5’e varan düşüşle yansıyor" dedi.
 

7
Destek ve direnç seviyeleri

Destek ve direnç seviyeleri hakkında yatırımcılara uyarıda bulunan Eryılmaz, "Düşüşlerde 13.521 ve 13.400 seviyeleri önemli. Yukarı yönlü hareketlerde ise 14.200 üzerinde en az iki saatlik kalış önemli; bu seviyelerin üzerinde yeni pozisyon açarken temkinli olunmalı" diyerek kritik noktaları açıkladı.

 

8
Küresel piyasalarda risk iştahı

Küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirten Eryılmaz, Bitcoin ve değerli metallerdeki hareketlere yönelik olarak "Bitcoin kritik 65.000 desteğinin altına indi" dedi.
 

9
ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN DİKKAT!

ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN DİKKAT!

Altın ve gümüşün güvenli liman talebiyle yükseldiğinin altını çizen Eryılmaz, "Altın 5074 doların üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareket beklenebilir, gümüş ise 85 dolar üzerinde iki saatlik kalışlarla 92 dolara kadar pozisyon denenebilir" diyerek direnç seviyelerini aktardı.

 

10
Bakır, nikel ve alüminyum

Sanayi emtialarındaki hareketliliğe de dikkat çeken Eryılmaz, "Bakır, nikel ve alüminyum gibi ürünlerde yükseliş gözleniyor. Tarife iptalleri ihracat ve üretimi destekleyebilir. Gümüş Cuma günü %8 yükseldi; platin ve paladyumda aynı etki görülmedi" dedi.
 

11
küresel piyasada

Eryılmaz, özetle hem içeride hem küresel piyasada belirsizliklerin sürdüğünü vurgulayarak, ABD-İran müzakereleri, tarife haberleri ve güvenli liman talebinin piyasalarda yön belirleyici olmaya devam edeceğini ifade etti.

