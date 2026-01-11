Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Üniversiteler kar tatili oldu mu? İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul'da yarın beklenen yoğun kar yağışının ardından İstanbul'da 12 Ocak üniversiteler tatil mi sorusu arananlar arasında yer alıyor. Valilikten yapılan açıklamada okulların tatil edildiği ifade edilirken üniversitelerin durumu araştırılıyor.

Üniversiteler kar tatili oldu mu? İstanbul'da okullar tatil edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 22:23
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 22:23

İstanbul'da 12 Ocak Pazartesi günü yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Günlerdir konuyla alakalı meteoroloji ve meteoroloji uzmanları tarafından birçok ikaz yapıldı.

Bu gelişmelerin ardından İstanbul'da okullar tatil edildi. Konuyla alakalı valilik duyuru yaptı.

Peki, İstanbul'da üniversitelerde 12 Ocak günü tatil olacak mı?

Üniversiteler kar tatili oldu mu? İstanbul’da okullar tatil edildi

12 Ocak 2026 Pazartesi günü Türkiye genelinde üniversitelerin tatil olup olmadığına dair tek, merkezi bir YÖK kararı bulunmuyor.

Üniversitelerde tatil olması kararı her üniversitenin kendi senatosu veya rektörlüğü ile valilik/yerel otoriteler tarafından alınır.

Bu tarihte bazı illerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği haberleri geliyor, ancak bu tüm üniversiteler için otomatik bir tatil anlamına gelmiyor.

Üniversiteler kar tatili oldu mu? İstanbul’da okullar tatil edildi

ÜNİVERSİTELER KAR TATİLİ OLDU MU?

Üniversitelerle ilgili olarak valilikler tarafından genel bir tatil kararı duyurulmadı.

Üniversite öğrencilerinin, eğitimle ilgili güncel duyurular için üniversitelerinin resmî internet siteleri ve sosyal medya hesaplarını izlemeleri gerekiyor.

#Yaşam
