Fatih'te faciadan dönüldü! Sağanağa dayanamayan duvar çöktü!

Fatih'te sağanak yağışın etkisiyle bir istinat duvarı sokağa yıkıldı.

SAĞANAK YAĞIŞ YÜZÜNDEN DUVAR ÇÖKTÜ

Akşam saatlerinde Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Albayrak Sokak'ta edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde İstanbul genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle bir istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkıldığı sırada sokaktan geçen kimse olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, duvarın yıkıldığı noktada alanın güvenliğini sağladıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Belediye ekipleri ise, sokağa dökülen moloz ve ağaç parçalarını olay yerinden kaldırmak için çalışma başlattı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

HATALI PARK EKİPLERİ ENGELLEDİ

Öte yandan, ihbar üzerine sokağa gelen itfaiye aracı hatalı park yapan bir tur otobüsü nedeniyle manevra almakta zorluk yaşadı. Yaşanan o anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.