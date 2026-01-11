Fatih'te faciadan dönüldü! Sağanağa dayanamayan duvar çöktü!

Kategoriler
İstanbul
Fatih'te sağanak yağışın etkisiyle bir istinat duvarı sokağa yıkıldı.
Akşam saatlerinde Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Albayrak Sokak'ta edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde İstanbul genelinde etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle bir istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkıldığı sırada sokaktan geçen kimse olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, duvarın yıkıldığı noktada alanın güvenliğini sağladıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Belediye ekipleri ise, sokağa dökülen moloz ve ağaç parçalarını olay yerinden kaldırmak için çalışma başlattı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Öte yandan, ihbar üzerine sokağa gelen itfaiye aracı hatalı park yapan bir tur otobüsü nedeniyle manevra almakta zorluk yaşadı. Yaşanan o anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.