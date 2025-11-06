Menü Kapat
Yaşam
 Nalan Güler Güven

Gece yarısı mahalleli panikle o sese uyandı! Arnavutköy'de duvar çöktü

İstanbul'da iki bina arasında bulunan istinat duvarı gece yarısı şiddetli bir sesle yerle bir oldu. Duvarın çökmesi sebebiyle iki binada hasar medyana geldi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 12:08
|
06.11.2025
06.11.2025
saat ikonu 12:08

Sabah saat 05.30 sıralarında ilçesi Anadolu Mahallesi'nde bulunan iki bina arasında istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Aynı zamanda duvarın bir kısmının bina boşluğunda balkon olarak kullanıldığı öğrenildi. Çökme sonucu duvar parçaları çevreye saçılırken, bitişikteki iki binada da yapısal hasar meydana geldi.

Gece yarısı mahalleli panikle o sese uyandı! Arnavutköy'de duvar çöktü

BİNADA ÇATLAKLAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, çökme nedeniyle binalarda çatlaklar oluştuğu tespit edildi.

Gece yarısı mahalleli panikle o sese uyandı! Arnavutköy'de duvar çöktü

HASAR GÖREN BİNALAR GÖRÜNTÜLENDİ

Belediye ekipleri, binanın genel durumuna ilişkin detaylı incelemelerin ardından tahliye işlemlerine başlanabileceğini değerlendirdi. Çökmenin yaşandığı alan ve hasar gören binalar dron kamerasıyla görüntülendi.

Gece yarısı mahalleli panikle o sese uyandı! Arnavutköy'de duvar çöktü
