Irak’ta şaşırtan Osmanlı iddiası: Sular çekildi, savaş gemisi enkazı gün yüzüne çıktı

Yağışların azalmasıyla Dicle Nehri’in su seviyesi gözle görülür şekilde düştü. Suların çekilmesiyle de bir gemi enkazının bazı bölümleri gün yüzüne çıktı. Bir balıkçı tarafından bulunan enkazın ise Osmanlı Donanması'ndan bir savaş gemisine ait olduğu iddia edildi.

SU ALTINDA BAŞKA BİR GEMİ DAHA VAR

Gemiye dair kalıntılar sosyal medya üzerinden paylaşılırken, görüntüler büyük ilgi gördü. Kalıntıları bulan balıkçı gemiyi ilk kendisinin bulduğunu ve su altında bir başka gemi daha olduğunu da söyledi.

RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ



Geminin geçtiğimiz yüzyılın başlarında Osmanlı kuvvetleriyle İngiliz ordusu arasında yaşanan çatışmalar esnasında battığı konuşuluyor fakat resmi makamlardan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.

BÖLGEDE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Selahaddin vilayeti ve Şırgat bölgeleri 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu ve İngiliz kuvvetlerinin şiddetli çatışmalarına sahne olmuştu.

Uzmanlar Dicle Nehri’ndeki su seviyesi ile ilgili olarak "Irak'ın yıllardır gördüğü en endişe verici su göstergelerinden biri" ifadelerini kullanıyor. Diğer yandan Dicle Nehri'nin Irak'ta kalan kısmında su projelerinin yetersiz olduğu ve yerel yönetimin duruma tepkisiz kaldığı konusunda uyarıda bulunuluyor. Bunun sonuçlarının artık birçok ilde görüldüğünü, nehrin çekilmesinin çamur adaları oluşturduğunu, pompalama faaliyetlerini aksattığını ve Irak Tarım Bakanlığı'nın kışlık ekim planlarını aksattığını doğruladı.