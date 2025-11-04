Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Irak’ta şaşırtan Osmanlı iddiası: Sular çekildi, savaş gemisi enkazı gün yüzüne çıktı

Irak’ta Osmanlı ile ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü. Irak'ın Selahaddin vilayetine bağlı Şırgat ilçesinde su seviyesinin düşmesiyle donanmaya ait bir savaş gemisi enkazının kalıntılarının ortaya çıktığı öne sürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 17:23

Yağışların azalmasıyla ’in su seviyesi gözle görülür şekilde düştü. Suların çekilmesiyle de bir gemi enkazının bazı bölümleri gün yüzüne çıktı. Bir balıkçı tarafından bulunan enkazın ise Osmanlı Donanması'ndan bir savaş gemisine ait olduğu iddia edildi.

SU ALTINDA BAŞKA BİR GEMİ DAHA VAR

Gemiye dair kalıntılar sosyal medya üzerinden paylaşılırken, görüntüler büyük ilgi gördü. Kalıntıları bulan balıkçı gemiyi ilk kendisinin bulduğunu ve su altında bir başka gemi daha olduğunu da söyledi.

Irak’ta şaşırtan Osmanlı iddiası: Sular çekildi, savaş gemisi enkazı gün yüzüne çıktı

RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Geminin geçtiğimiz yüzyılın başlarında Osmanlı kuvvetleriyle İngiliz ordusu arasında yaşanan çatışmalar esnasında battığı konuşuluyor fakat resmi makamlardan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil.

BÖLGEDE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Selahaddin vilayeti ve Şırgat bölgeleri 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusu ve İngiliz kuvvetlerinin şiddetli çatışmalarına sahne olmuştu.

Uzmanlar Dicle Nehri’ndeki su seviyesi ile ilgili olarak "Irak'ın yıllardır gördüğü en endişe verici su göstergelerinden biri" ifadelerini kullanıyor. Diğer yandan Dicle Nehri'nin Irak'ta kalan kısmında su projelerinin yetersiz olduğu ve yerel yönetimin duruma tepkisiz kaldığı konusunda uyarıda bulunuluyor. Bunun sonuçlarının artık birçok ilde görüldüğünü, nehrin çekilmesinin çamur adaları oluşturduğunu, pompalama faaliyetlerini aksattığını ve Irak Tarım Bakanlığı'nın kışlık ekim planlarını aksattığını doğruladı.

ETİKETLER
#dicle nehri
#Irak Konsolosluğu
#Osmanlı Donanması
#Gemi Enkazı
#İlk Dünya Savaşı
#İngiliz Ordusu
#Su Seviyesi Düşüşü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.