Ünlü spikerlerin gözaltına alındığı olayın perde arkası! Fenomenin telefonu ele verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sanat ve magazin dünyasından birçok isim radara girdi. Türkiye'nin yakından tanıdığı spikerler operasyon kapsamında ifade verdi.

BİR SOSYAL MEDYA FENOMENİNİN TELEFONU ELE VERDİ

Televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla geçtiğimiz hafta gözaltına alınıp yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Daha önceki operasyonlarda alınan ifadeler ve dijital materyallerin didik didik incelenmesi neticesinde ulaşılan yeni isimler, soruşturmanın kapsamını genişletti.

Fitili, gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemeler ve verdiği çarpıcı ifadeler ateşlediği ortaya çıktı.

SANAT DÜNYASI VE MAGAZİN RADARDA

Soruşturmanın merkezindeki şüpheli sosyal medya fenomeni, telefonunu kendi rızasıyla incelemeye verdi. WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar ve dijital materyallerdeki detaylı yazışmalar, uyuşturucu madde temini ve ticareti ile ilgili geniş bir ağı işaret etti.

Operasyon kapsamında, aralarında, Dilan ve Engin Polat, İrem Derici, Deren ve Derin Talu, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım gibi çok sayıda kişi, geçtiğimiz ekim ayında ifadeye çağrıldı.

Bu isimlerin büyük bir çoğunluğunun test sonuçları temiz çıkarken, testi pozitif çıkan bazı isimlerin sonuçların kullandıkları yasal/reçeteli ilaçlardan kaynaklandığını öne sürdükleri öğrenildi.

Bu isimler arasında; Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci gibi isimler yer alıyordu.

SPİKERLER İFADE VERDİ

Dijital deliller ışığında operasyonun son halkası geçtiğimiz hafta medya dünyasına sıçradı. Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, suçlamalar karşısında ifade verdi ve Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek sürece dahil oldu.

Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla işlem yapılan üç ismin de, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Operasyonun yankıları sürerken kamuoyunda ve sosyal medyada bilgi kirliliği de baş gösterdi.

SİMGE SAĞIN İSMİ GEÇMİŞTİ

Özellikle Merve Ahu Sarı ve birkaç ünlü ismin daha gözaltına alınarak tutuklandığı, ünlülere yönelik ilk operasyonda Simge Sağın'ın gözaltına alındığı gibi bir takım bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Elde edilen yeni deliller ve dijital yazışmaların analizi, ilerleyen günlerde ünlü isimlere yönelik yeni ifade çağrılarına yol açabilir.