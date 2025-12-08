Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Ünlü spikerlerin gözaltına alındığı olayın perde arkası! Fenomenin telefonu ele verdi

Uyuşturucu operasyonları kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla gözaltına alınan Televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet'in olayından yeni gelişmeler yaşanıyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınmaların perde arkası ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ünlü spikerlerin gözaltına alındığı olayın perde arkası! Fenomenin telefonu ele verdi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 09:14

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sanat ve dünyasından birçok isim radara girdi. Türkiye'nin yakından tanıdığı spikerler operasyon kapsamında ifade verdi.

BİR SOSYAL MEDYA FENOMENİNİN TELEFONU ELE VERDİ

Televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla geçtiğimiz hafta gözaltına alınıp yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Daha önceki operasyonlarda alınan ifadeler ve dijital materyallerin didik didik incelenmesi neticesinde ulaşılan yeni isimler, soruşturmanın kapsamını genişletti.

Ünlü spikerlerin gözaltına alındığı olayın perde arkası! Fenomenin telefonu ele verdi

Fitili, gözaltına alınıp tutuklanan bir fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemeler ve verdiği çarpıcı ifadeler ateşlediği ortaya çıktı.

SANAT DÜNYASI VE MAGAZİN RADARDA

Soruşturmanın merkezindeki şüpheli sosyal medya fenomeni, telefonunu kendi rızasıyla incelemeye verdi. WhatsApp, Telegram gibi uygulamalar ve dijital materyallerdeki detaylı yazışmalar, uyuşturucu madde temini ve ticareti ile ilgili geniş bir ağı işaret etti.

Ünlü spikerlerin gözaltına alındığı olayın perde arkası! Fenomenin telefonu ele verdi

Operasyon kapsamında, aralarında, Dilan ve Engin Polat, İrem Derici, Deren ve Derin Talu, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım gibi çok sayıda kişi, geçtiğimiz ekim ayında ifadeye çağrıldı.

Bu isimlerin büyük bir çoğunluğunun test sonuçları temiz çıkarken, testi pozitif çıkan bazı isimlerin sonuçların kullandıkları yasal/reçeteli ilaçlardan kaynaklandığını öne sürdükleri öğrenildi.

Bu isimler arasında; Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci gibi isimler yer alıyordu.

SPİKERLER İFADE VERDİ

Dijital deliller ışığında operasyonun son halkası geçtiğimiz hafta medya dünyasına sıçradı. Türkiye'nin yakından tanıdığı televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, suçlamalar karşısında ifade verdi ve Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek sürece dahil oldu.

Ünlü spikerlerin gözaltına alındığı olayın perde arkası! Fenomenin telefonu ele verdi

Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlamasıyla işlem yapılan üç ismin de, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi. Operasyonun yankıları sürerken kamuoyunda ve sosyal medyada bilgi kirliliği de baş gösterdi.

SİMGE SAĞIN İSMİ GEÇMİŞTİ

Özellikle Merve Ahu Sarı ve birkaç ünlü ismin daha gözaltına alınarak tutuklandığı, ünlülere yönelik ilk operasyonda Simge Sağın'ın gözaltına alındığı gibi bir takım bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Elde edilen yeni deliller ve dijital yazışmaların analizi, ilerleyen günlerde ünlü isimlere yönelik yeni ifade çağrılarına yol açabilir.

Ünlü spikerlerin gözaltına alındığı olayın perde arkası! Fenomenin telefonu ele verdi

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Spiker Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ile Hande Sarıoğlu gözaltına alındı
ETİKETLER
#Magazin
#sosyal medya
#uyuşturucu operasyonu
#Gözaltına Alma
#Sanat Dünyası
#Spikerler
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.