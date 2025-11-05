Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Gebze'de çöken bina hakkındaki 'metro' iddialarına cevap! ' Şu anda kamuoyu ile paylaşamıyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli Gebze’de çöken binanın metro inşaatı yüzünden yıkıldı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Uraloğlu, "Metro inşaatı biteli 2 yıl oldu ve şu anda metroda hiçbir deformasyon yok" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 13:04
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 13:06

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli ’de çöken evin metro inşaatı ile ilgili olduğu iddialarına ilişkin konuştu. Uraloğlu, konuya ilişkin iddiaları ve önyargıları doğru bulmadığını belirterek, "Bu başlatılan inceleme ve soruşturmanın sonucuna etki eder düşüncesiyle kamuoyuna bir bilgi paylaşmıyoruz. Orada savcılık zaten bir başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, AFAD bir inceleme başlattı. Biz de başlattık, bunun sonucunu görmek lazım. Bunun sonucunu görmeden birilerini itham etmek hele hele 4 insanımızın öldüğü yerde birilerini itham etmek, gerçekten gazeteci olduğunu düşünen bazı kişilerin bu konuda ithamları var, bunları ben dikkate almıyorum" ifadelerini kullandı.

"İNŞAAT BİTELİ 2 YIL OLDU"

Bakan Uraloğlu, süreci yakından takip ettiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Belli riskler var, çok net söyleyebilirim; eski bir dere yatağı söz konusu, yer altı su seviyesine belli şekillerde müdahale edilmiş olması söz konusu. Elbette riskleri söz konusu ve elbette öyle bir metro inşaatının olması, bunlar risklerdir. Ama şunu söylemekte fayda var. Metro inşaatı biteli 2 yıl oldu ve şu anda metroda hiçbir deformasyon yok. Dolayısıyla bir sonucunu görelim. Sonucuna göre bakanlık olarak ne yapmamız gerekir biz de onun kararını vereceğiz. Ama süreci çok yakından takip ediyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gebze'de farklı bir mahallede 3 bina için kritik karar: 42 kişi tahliye edildi
Uzman ekipler, Gebze'de 'sismik yansıma' ile yerin metrelerce altını inceliyor
ETİKETLER
#deprem
#gebze
#soruşturma
#risk
#Metro Inşaatı
#Ev Çökümü
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.