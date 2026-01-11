Bahçelievler'de korku dolu anlar! 6 katlı binanın balkonları çöktü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 4'üncü ve 5'inci katlarındaki balkonlarda çökme oldu.
Balkonlardan kopan beton parçaların bir kısmı sokağa, bir kısmı ise park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, üzerine beton parçaları düşen 2 araçta hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine belediye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.