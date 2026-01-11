Bahçelievler'de korku dolu anlar! 6 katlı binanın balkonları çöktü

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

BİNADAKİ 2 BALKON ÇÖKTÜ

Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binanın 4'üncü ve 5'inci katlarındaki balkonlarda çökme oldu.

ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Balkonlardan kopan beton parçaların bir kısmı sokağa, bir kısmı ise park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, üzerine beton parçaları düşen 2 araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine belediye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.