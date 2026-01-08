Lodosun vurduğu plazanın tavanı çöktü! Ölümden saniyelerle kurtuldular

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolu üzerinde yer alan bir plazada, kent genelinde etkili olan şiddetli lodosun baskısıyla iç kısımdaki asma tavan büyük bir gürültü eşliğinde aşağı çöktü. O esnada binada bulunan vatandaşların yıkılan tavanın altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu olayda, can kaybı veya yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı olurken, yapıda ciddi maddi hasar oluştu. İhbarın ardından bölgeye intikal eden ekipler plazada güvenlik koridoru oluşturup teknik inceleme başlatırken, vatandaşların panik içerisinde kaçtığı dehşet anları ise binanın güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı; yetkililer olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması yönündeki uyarılarını yineledi.