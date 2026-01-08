Bursa’da okullar tatil mi yarın? 9 Ocak günü lodos etkisi devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Marmara Bölgesi'nde sağanak etkili oluyor. Veliler ve öğrencilerin gündeminde ise yarın okulların tatil durumu yer aldı.

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ YARIN?

Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışın ardından gözler okullarda tatil durumuna çevrildi. Lodos etkisi ile gelen sağanak sonrasında ulaşımda da zorluk yaşandı. Şu an için herhangi bir tatil kararı bulunmuyor.

9 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için herhangi bir tatil kararı bulunmazken öğrencilerin bekleyişi devam ediyor. Olumsuz hava şartlarının oluşması durumunda okullar tatil edilebilir fakat şu an için tatil durumu bulunmamakta.