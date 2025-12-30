İstanbul'da faciadan dönüldü! Yayaların geçtiği yolda balkon çöktü

Güngören, Bağcılar Caddesi üzerinde yer alan 5 katlı bir binanın en üst katında akşam saatlerinde beklenmedik bir olay yaşandı. Binanın balkon kısmı büyük bir gürültüyle çökerken, kopan beton parçaları caddede park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Yaşanan çökmenin ardından binanın genel durumu mercek altına alındı. Yetkililer, yapının depreme dayanıklılığını ve statik durumunu kontrol etmek amacıyla binadan karot örneği alarak kapsamlı bir teknik inceleme başlattı.