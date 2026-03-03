Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! 3 Mart ons altın fiyatı düşmeye devam ediyor

Altın neden düşüyor bugün, 3 Mart 2026 itibarıyla altın piyasasında sert bir geri çekilme yaşanması ile birlikte güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Ons altın, son günlerde gördüğü 5.390-5.400 dolar seviyelerinden hızla gerileyerek 5.050-5.200 dolar bandına indi. Türkiye’de gram altın ise Kapalıçarşı ve serbest piyasada sabah saatlerinde 7.500 TL civarında işlem görürken, önceki zirvelere kıyasla 700 ila 1.000 TL arasında düşüş kaydedildi. Küresel gelişmelerin gölgesinde değerli metallerde artan satış dalgası, piyasaların yönünü kısa sürede değiştirdi. Altın neden düşüyor? İşte altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! 3 Mart ons altın fiyatı düşmeye devam ediyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 18:24
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 18:26

Küresel piyasalarda yaşanan sert dalgalanma altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. Özellikle son haftalarda rekor seviyelere çıkan ons altın, yeni haftada hızlı bir düşüşle karşı karşıya kaldı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

3 Mart 2026 sabahı itibarıyla ons altın, önceki günlerde test ettiği 5.390-5.400 dolar aralığından geri çekilerek 5.050-5.200 dolar bandında işlem görüyor. Kısa süre içinde yaşanan bu gerileme, uluslararası piyasalarda değerli metallerde artan satış baskısını yansıttı. Zirve seviyelerden gelen düşüş dikkat çekerken, fiyatlardaki oynaklık gün boyunca sürüyor.

Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! 3 Mart ons altın fiyatı düşmeye devam ediyor

Türkiye’de gram altın fiyatı da küresel ons fiyatındaki geri çekilmeye paralel olarak aşağı yönlü hareket etti. Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram altın sabah saatlerinde 7.500 TL civarında işlem gördü. Önceki zirvelere göre 700 ila 1.000 TL arasında değişen bir düşüş kaydedildi.

Pazartesi günü yaşanan panik alımlarının ardından bugün piyasada kar satışlarının ağırlık kazandığı görüldü. Fiziki altın talebindeki zayıflama ve kuyumcuların stok ayarlamaları da fiyatlardaki geri çekilmeye eşlik etti. Dolar/TL kurunun görece sakin seyrine rağmen gram altın fiyatındaki düşüş belirgin oldu.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki düşüşte en belirgin etken olarak ABD dolarındaki hızlı yükseliş yer alıyor. Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan çatışmalar ve İran’ın misilleme tehditleri küresel risk algısını artırırken, yatırımcıların önemli bir bölümü dolara ve ABD Hazine tahvillerine yöneldi. Dolar endeksinin bir ayın en yüksek seviyesine çıkması, dolar cinsinden fiyatlanan altın üzerinde baskı oluşturdu.

Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! 3 Mart ons altın fiyatı düşmeye devam ediyor

Enerji fiyatlarındaki artış ve özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim nedeniyle nakliye maliyetlerinin yükselmesi, enflasyon beklentilerini yukarı taşıdı. Bu gelişme, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi ihtimaline yönelik beklentileri zayıflattı. CME FedWatch verilerine göre haziran ayında faizlerin sabit tutulma ihtimali yüzde 60’ın üzerine çıktı.

Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! 3 Mart ons altın fiyatı düşmeye devam ediyor

Faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi, getirisi olmayan altının cazibesini azalttı. Tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güç kazanması, altın fiyatlarında satışları hızlandırdı. Son haftalarda jeopolitik gerilimle rekor üstüne rekor kıran altın piyasasında, zirve seviyelerden gelen kar realizasyonları da düşüşü derinleştirdi.

Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! 3 Mart ons altın fiyatı düşmeye devam ediyor

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Piyasada kısa vadeli yön üzerinde doların seyri ve faiz beklentileri belirleyici olmaya devam ediyor. ABD dolarındaki güçlenmenin sürmesi ve faiz indirim beklentilerinin zayıf kalması halinde altın üzerindeki baskının devam etmesi bekleniyor. Tahvil getirilerindeki hareket de fiyatlamalarda etkili oluyor.

Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! 3 Mart ons altın fiyatı düşmeye devam ediyor

Jeopolitik gelişmeler ise altın piyasasında dalgalanmayı artıran temel unsurlar arasında yer alıyor. ABD-İsrail-İran hattındaki çatışmaların seyri ve enerji arzına ilişkin endişeler, küresel risk iştahını doğrudan etkiliyor. Krizin derinleşmesi halinde güvenli liman talebinin yeniden güç kazanabileceği ifade ediliyor.

ETİKETLER
#Ekonomi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.