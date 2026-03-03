Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! 3 Mart ons altın fiyatı düşmeye devam ediyor

Küresel piyasalarda yaşanan sert dalgalanma altın fiyatlarını doğrudan etkiledi. Özellikle son haftalarda rekor seviyelere çıkan ons altın, yeni haftada hızlı bir düşüşle karşı karşıya kaldı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

3 Mart 2026 sabahı itibarıyla ons altın, önceki günlerde test ettiği 5.390-5.400 dolar aralığından geri çekilerek 5.050-5.200 dolar bandında işlem görüyor. Kısa süre içinde yaşanan bu gerileme, uluslararası piyasalarda değerli metallerde artan satış baskısını yansıttı. Zirve seviyelerden gelen düşüş dikkat çekerken, fiyatlardaki oynaklık gün boyunca sürüyor.

Türkiye’de gram altın fiyatı da küresel ons fiyatındaki geri çekilmeye paralel olarak aşağı yönlü hareket etti. Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram altın sabah saatlerinde 7.500 TL civarında işlem gördü. Önceki zirvelere göre 700 ila 1.000 TL arasında değişen bir düşüş kaydedildi.

Pazartesi günü yaşanan panik alımlarının ardından bugün piyasada kar satışlarının ağırlık kazandığı görüldü. Fiziki altın talebindeki zayıflama ve kuyumcuların stok ayarlamaları da fiyatlardaki geri çekilmeye eşlik etti. Dolar/TL kurunun görece sakin seyrine rağmen gram altın fiyatındaki düşüş belirgin oldu.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki düşüşte en belirgin etken olarak ABD dolarındaki hızlı yükseliş yer alıyor. Orta Doğu’da ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan çatışmalar ve İran’ın misilleme tehditleri küresel risk algısını artırırken, yatırımcıların önemli bir bölümü dolara ve ABD Hazine tahvillerine yöneldi. Dolar endeksinin bir ayın en yüksek seviyesine çıkması, dolar cinsinden fiyatlanan altın üzerinde baskı oluşturdu.

Enerji fiyatlarındaki artış ve özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilim nedeniyle nakliye maliyetlerinin yükselmesi, enflasyon beklentilerini yukarı taşıdı. Bu gelişme, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi ihtimaline yönelik beklentileri zayıflattı. CME FedWatch verilerine göre haziran ayında faizlerin sabit tutulma ihtimali yüzde 60’ın üzerine çıktı.

Faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi, getirisi olmayan altının cazibesini azalttı. Tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güç kazanması, altın fiyatlarında satışları hızlandırdı. Son haftalarda jeopolitik gerilimle rekor üstüne rekor kıran altın piyasasında, zirve seviyelerden gelen kar realizasyonları da düşüşü derinleştirdi.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Piyasada kısa vadeli yön üzerinde doların seyri ve faiz beklentileri belirleyici olmaya devam ediyor. ABD dolarındaki güçlenmenin sürmesi ve faiz indirim beklentilerinin zayıf kalması halinde altın üzerindeki baskının devam etmesi bekleniyor. Tahvil getirilerindeki hareket de fiyatlamalarda etkili oluyor.

Jeopolitik gelişmeler ise altın piyasasında dalgalanmayı artıran temel unsurlar arasında yer alıyor. ABD-İsrail-İran hattındaki çatışmaların seyri ve enerji arzına ilişkin endişeler, küresel risk iştahını doğrudan etkiliyor. Krizin derinleşmesi halinde güvenli liman talebinin yeniden güç kazanabileceği ifade ediliyor.