Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Serdar Saatçı'nın yeni yuvası Suudi Arabistan

Trabzonspor, Serdar Saatçı’nın sezon sonuna kadar Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nasr'a kiralandığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Serdar Saatçı'nın yeni yuvası Suudi Arabistan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 21:09
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 21:09

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavili ekibin mevcut kadro yapılanmasında yer bulmakta zorlanan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Serdar Saatçı, kariyerine yurt dışında devam edecek. Genç futbolcunun Suudi Arabistan temsilcisi Al Nasr ile anlaştığı resmi makamlarca teyit edildi.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor Kulübü, Serdar Saatçı’nın geçici transferi konusunda yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletti. Yapılan bilgilendirmede, oyuncunun yeni kulübündeki kiralık süreci ve sözleşmesinde yer alan bonservis maddesi netlik kazandı.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Al Nasr Kulübü'ne, 2.500.000.-EUR satın alma opsiyonlu olarak, 2025-2026 sezonu ikinci yarısı için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun tüm maliyetleri Al Nasr Kulübü tarafından karşılanacaktır."

2.5 MİLYON EURO'LUK OPSİYON

Anlaşma şartlarına göre Al Nasr, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısını kapsayan kiralık süreci sonunda genç stoperin bonservisini alma hakkına sahip olacak. Sözleşmede belirtilen 2.5 milyon Euro tutarındaki satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Serdar Saatçı'nın bonservisi tamamen Suudi Arabistan ekibine geçecek. Ayrıca kiralık süresi boyunca oyuncunun maaş ve diğer tüm giderleri Al Nasr kulübü tarafından üstlenilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Serdar Saatçı'nın milli takım kampından ayrıldığı açıklandı
TFF duyurdu! Serdar Saatçı milli takım kampından ayrıldı
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.