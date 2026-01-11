Serdar Saatçı'nın yeni yuvası Suudi Arabistan

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor’da transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavili ekibin mevcut kadro yapılanmasında yer bulmakta zorlanan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Serdar Saatçı, kariyerine yurt dışında devam edecek. Genç futbolcunun Suudi Arabistan temsilcisi Al Nasr ile anlaştığı resmi makamlarca teyit edildi.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor Kulübü, Serdar Saatçı’nın geçici transferi konusunda yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) iletti. Yapılan bilgilendirmede, oyuncunun yeni kulübündeki kiralık süreci ve sözleşmesinde yer alan bonservis maddesi netlik kazandı.

Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Al Nasr Kulübü'ne, 2.500.000.-EUR satın alma opsiyonlu olarak, 2025-2026 futbol sezonu ikinci yarısı için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun tüm maliyetleri Al Nasr Kulübü tarafından karşılanacaktır."

2.5 MİLYON EURO'LUK OPSİYON

Anlaşma şartlarına göre Al Nasr, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısını kapsayan kiralık süreci sonunda genç stoperin bonservisini alma hakkına sahip olacak. Sözleşmede belirtilen 2.5 milyon Euro tutarındaki satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Serdar Saatçı'nın bonservisi tamamen Suudi Arabistan ekibine geçecek. Ayrıca kiralık süresi boyunca oyuncunun maaş ve diğer tüm giderleri Al Nasr kulübü tarafından üstlenilecek.