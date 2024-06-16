Serdar Saatçı'nın milli takım kampından ayrıldığı açıklandı
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
16 Haziran 2024 13:02 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 12:45
A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Serdar Saatçı, EURO 2024 kampından ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncunun antrenmanları tamamladıktan sonra kamptan ayrıldığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Serdar Saatçı'nın EURO 2024 kampından ayrıldığını açıkladı.
Almanya'da süren kamp çalışmalarına katılan Saatçı, antrenmanlarını tamamladıktan sonra kamptan ayrıldı.
SERDAR SAATÇİ NEDEN KAMPTAN AYRILDI?
Serdar Saatçı'nın kamptan ayrılma nedeni hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu, genç oyuncunun antrenmanlarını tamamladıktan sonra kamptan ayrıldığını belirtti.
Bu durum, futbolseverler arasında merak uyandırdı.
A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıklarını Almanya'da ise hala sürdürüyor.
Serdar Saatçı'nın ayrılığı, takımın planlarını nasıl etkileyecek merak ediliyor.
Montella'nın hırslı açıklamaları ve Gürcistan maçının hakeminin belli olmasıyla birlikte, takımın hazırlıkları devam ediyor.
Kaynak: TGRT Haber