TFF duyurdu! Serdar Saatçı milli takım kampından ayrıldı

16 Haziran 2024 11:49 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 12:07

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın çalışmalarına katılmak için Almanya'da bulunan Serdar Saatçı kamptan ayrıldı. Gelişme Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu.

TFF'den yapılan duyuruda, "A Milli Takımımızın EURO 2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere Polonya'dan Almanya'ya gelen kafileye dahil edilen Ümit Milli Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, antrenmanlarını tamamlayarak bu sabah takımımızın Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı" ifadelerine verildi.