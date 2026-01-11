'Mansur Başkan barajı bitirdi, DSİ suyu getirmedi' diyen Özgür Özel'e İbrahim Yumaklı sert çıktı: ABB suyu çeşmeden akıtmayı beceremedi

Ankara'da günlerdir süren su kesintileri başkentte yaşayan insanlara zor zamanlar yaşatırken konuyla ilgili bir çözümün bulunması yerine tatmin etmeyen açıklamaların gelmesi de tepkilere neden oluyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Denizli'de yaptığı mitingde "Mansur Başkan barajı bitirdi, DSİ suyu getirmedi." dedi.

"MANSUR YAVAŞ'IN YAPTIĞI BARAJ YOK"

Özel'in sözlerine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Yumaklı "Sayın Özgür Özel; Mansur Yavaş'ın yaptığı veya yaptırdığı bir baraj yoktur. DSİ'nin yapıp teslim ettiği suyu vatandaşımızın çeşmesinden akıtmayı beceremeyen bir Ankara Büyükşehir Belediyesi vardır." ifadelerini kullandı.

"YAPILAN YATIRIMI DA YANLIŞ YAPMIŞSINIZ"

Paylaşımını "Hala olayın farkında değilsiniz, hala sorun çözme değil saptırma peşindesiniz." sözleriyle sürdüren Bakan Yumaklı, açıklamasına şu cümlelerle devam etti:

"Vatandaşımızın en temel ihtiyacı olan hizmeti yerine getiremiyorsunuz, çeşmesinden suyu akıtamıyorsunuz. Konu bu. Gerekli yatırımı yapmamışsınız, yapılan az buçuk yatırımı da yanlış yapmışsınız.

2026 yılında Türkiye Cumhuriyetinin Başkent'inde vatandaşları ellerinde bidonlarla akan bir çeşme bulmaya mahkum etmişsiniz. Senelerce konuya dair zahmet edip kafa yormamışsınız. Barajlardan, kuyulardan DSİ'nin size teslim ettiği suyun üçte birinden fazlasını musluğa gelmeden kaybetmişsiniz. Seçimlerde verdiğiniz vaatleri unutmuşsunuz.

"HALKIMIZI SUSUZLUKLA TRAFİKLE ÇÖPLE ÇAMURLA DAHA FAZLA MAĞDUR ETMEYİN"

Halkımızı susuzlukla, trafikle, çöple, çamurla, çukurla daha fazla mağdur etmeyin. Varlık sebebiniz millete hizmettir. Laf cambazlıklarınız beceriksizliklerinizi örtmüyor, bilesiniz. Zahmet edip sorumluluklarınızı yerine getirin, işinizi yapın. Yapamayacaksanız da açıkça söyleyin bilelim. Biz gereğini yapar, vatandaşımızı mağdur etmeyiz. Bu arada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin aleyhine olan hiçbir şeye dua etmez ama sizlerin ve zihniyetinizin dua etmesi için çok kez dua etmiştir."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 Ocak'ta partisinin Beykoz'daki mitinginde Ankara'da yaşanan su kesintisiyle ilgili "Suyun şehre getirilmesinden, barajından ve şehre ulaştırılmasından DSİ sorumludur. Belediyeler ise suyun akmasından, dağıtılmasından, şebekeden sorumludur. Yapılmayan bir iş varsa bunun sorumlusu AKP'dir." şeklinde konuşmuştu.

Özel, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 yılındaki "Gerede sistemiyle Ankara'nın 2050 yılına kadar içme suyu sorununu çözdük" ifadeleriyle ilgili de şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bahsettikleri Gerede sisteminden 2013'te gelenin altında biri kadar bu sene su gelebilmiştir. Bu sene mayıstan ekime Gerede sisteminden bir metreküp su akmamıştır. Çıkmış bugün susuzluk sorunu yüzünden CHP'li belediyeleri, Ankara'da Mansur Yavaş'ı suçluyor. Bir kere öyle bedava siyaset dönemi bitti."

Özel, bugün de Denizli'de konuşarak "Tayyip Erdoğan yağmur yağmasın, Ankara susuz kalsın diye dua ediyor. Mansur Başkan barajı bitirdi, DSİ suyu getirmedi. Kuraklıktan siyaset olmaz. Acınacak haldesin Tayyip Bey." demişti.