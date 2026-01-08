Ankara'da su krizi sürüyor! 'Nerede bu Mansur?' diyen vatandaşlara AK Parti Teşkilatı ve Sincan Belediyesi su dağıttı

Ankara'da Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle 29 Eylül'den itibaren başlayan uzun süreli su kesintileri vatandaşı bunaltma noktasına getirdi.

Yetkililere göre kesintiler; arızalar, kuraklık ve artan nüfus ve basınç düşüklüğü nedeniyle meydana gelirken Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yönetiminin krizi yönetememesi vatandaşın sinir uçlarını oynatmaya başladı.

"NEREDE BU MANSUR?"

Akşam saatlerinde evlerindeki musluklardan su akmayan vatandaşların imdadına AK Partili belediyeler ve teşkilatlar yetişti.

Sincan Belediyesi tankerlerle vatandaşa su dağıtırken bir vatandaş " "Gör Ankara'nın rezilliğini, nerede bu Mansur?" sözleriyle ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi.

AK PARTİ PURSAKLAR İLÇE BAŞKANI: SOKAK SOKAK VATANDAŞIMIZI SUYLA BULUŞTURACAĞIZ

AK Parti Pursaklar İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara su dağıtımı yapılırken İlçe Başkanı İbrahim Kopan "Su hayattır diyen bir başkanın söylemiyle örtüşmeyen bir iradeyle karşı karşıyayız." diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Söylemlere baktığımız zaman Ankara'nın yüzde 98'i su kullanıyormuş. Demek ki bu yüzde 2'lik sıkıntı bizim ilçemizde denk geldi. Cumhurbaşkanı'mızın da dediği gibi "Bu başarısız belediye yönetiminin aksattığı durumdan dolayı biz vatandaşlarımızı kaderiyle baş başa bırakamazdık.

Bugün 200 kişilik ekibimizle sahalardayız. Sokak, sokak, cadde, cadde elimizden geldiğince vatandaşlarımızı suyla buluşturacağız."

