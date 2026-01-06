Menü Kapat
Ankara ASKİ su kesintisi listesi! 6-7 Ocak Kalecik, Çubuk, Keçiören, Yenimahalle, Pursakla su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Ankara su kesintisi listesi, 6-7 Ocak tarihleri için ASKi tarafından paylaşıldı. Ankara genelinde birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Planlı ve plansız kesintilerin gece saatlerine kadar devam edeceği duyuruldu. Kesintilerden etkilenecek olan ilçelerin arasında Kalecik, Çubuk, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar ilçesi de yer alıyor. Vatandaşlar tarafından Ankara su kesintisi listesi 6-7 Ocak merak ediliyor.

Ankara'da bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre su kesintilerinin bazıları 7 Ocak 2026 Çarşamba gününe kadar devam edecek. Su kesintilerinin yaşamam kuralık ve artan nüfuıs nedeniyle su kaynaklarının üzerindeki yükün artmasından dolayı yaşandığı belirtiliyor. Kesintilerin yanı sıra yüksek kotlarda ise basınç düşüklüğünün meydana geldiği belirtildi. Vatandaşlar tarafından ise Kalecik, Çubuk, Keçiören, Yenimahalle, Pursakla su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre Altındağ, Kazan, Çankaya, Akyurt, Mamak, Pursaklar, Yenimahalle, Çubuk, Etimesgut, Polatlı, Elmadağ, Keçiören ve Kalecik ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintiler ile ilgili detaylar ve ne zaman sona erecekleri ise şöyle:

Altındağ Su Kesintisi 6-7 Ocak

Altındağ ilçesinin Karapürçek, Beşikkaya, Feridun, Çelik, Başpınar, Doğantepe, Battalgazi, Önder, Ulubey, Yıldıztepe, Güneşevler, Aydınlıkevler, Solfasol, Örnek, Gültepe, Kale, Hacettepe, Baraj, Atıfbey, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım, Kavaklı, Tatlar, Aydıncık ve Karacaören mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Planlı bir şekilde yapılan su kesintisinin saat 23.00'te sona ereceği duyuruldu.

Kazan Su Kesintisi 6-7 Ocak

Kazan ilçesinde ise su deposu seviyelerindeki yoğun kullanım nedeniyle bazı mahallelere su kesintisi yaşanıyor. Açıklanan bilgilere göre kesintinin saat 19.00'da sona ermesi bekleniyor.

Çankaya Su Kesintisi 6-7 Ocak

Çankaya ilçesine bağlı Mutlukent, Çayyolu, Ümit, Koru, Konutkent, Alacaatlı Dodurga, Yaşamkent, Ahmet Taner Kışlalı, Türkkonut, Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Bayraktar, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Esatoğlu, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Namık Kemal, Seyranbağları,Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe mahallelerinde yaşanan su kesintisinin saat 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

Akyurt Su Kesintisi 6-7 Ocak

Akyurt ilçesinde ise saat 23.55'e kadar su kesintisi yaşanacağı açıklandı. Yaşanan kesintiden Yıldırım, Yeşiltepe, Atatürk, Saracalar, Timurhan, Beyazıt, Çınar, Balıkhisar, Güzelhisar, Şeyhler mahallesi etkileniyor.

Mamak Su Kesintisi 6-7 Ocak

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre kısa süreli Mamak ilçesinin genelinde su kesintisi yaşanıyor. Zaman zaman meydana gelen kısa süreli kesintilerin saat 23.00'te sona ereceği duyuruldu.

Pursaklar Su Kesintisi 6-7 Ocak

Pursaklar ilçesinin genelinde su depo seviyesi düşüklüğü nedeniyle kesinti yaşanıyor. Su kesintisinin saat 23.55'te sona ermesi bekleniyor.

Yenimahalle Su Kesintisi 6-7 Ocak

Yenimahalle ilçesinin ise Yeşilevler, Demetevler, Demetgül, Demetlale, Özevler, Aşağı Yahyalar, Yukarı Yahyalar, Işınlar, Çarşı, Anadolu, Tepealtı, Karşıyaka, Karacakaya, Mebuskent, Karacakaya Köyü, Yuva Köy, Yakacık, Ata, Susuz, Esentepe, Serhat, Beştepe, Ostim osb, İvedik osb, İvedik köy kayalar kaletepe avcılar çigdemtepe mahallesinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintinin saat 23.55'te sona ereceği açıklandı.

Çubuk Su Kesintisi 6-7 Ocak

Çubuk ilçesinin Muhsinyazıcıoğlu Mahallesi Yıldız Kümeevleri'nde yaşanan kesintisinin saat 18.00'de biteceği duyuruldu.

Etimesgut Su Kesintisi 6-7 Ocak

Etimesgut ilçesinin Göksu Mahallesi'nde yoğun su kullanımına bağlı kuraklık nedeniyle planlı kesinti uygulanıyor. Su kesintisinin ASKi tarafından saat 23.55'te sona ereceği duyuruldu.

Polatlı Su Kesintisi 6-7 Ocak

Polatlı ilçesinin Şentepe Mahallesi'nin bir bölümüne şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle su verilemiyor. Kesintinin saat 18.00'de sona ermesi bekleniyor.

Elmadağ Su Kesintisi 6-7 Ocak

Elmadağ ilçesinde son dönemlerde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle kesinti yaşanıyor. 7 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 08.00'de su kesintisinin sona ereceği duyuruldu.

Keçiören Su Kesintisi 6-7 Ocak

Keçiören ilçesine bağlı olan 19 Mayıs, 23 Nisan ,Adnan Menderes, Aktepe, Aşağı Eğlence, Atapark, Ayvalı, Bademlik, Bağlarbaşı, Basınevleri, Çaldıran, Çiçekli, Emrah, Esertepe, Etlik, Güçlükaya, İncirli, Kalaba, Kamilocak, Kanuni, Kavacık, Subayevleri, Köşk, Kuşcağız, Osmangazi, Ovacık, Pınarbaşı, Sancaktepe, Şefkat, Şehit Kubilay, Şenlik, Şenyuva, Tepebaşı, Ufuktepe, Uyanış, Yakacık, Yayla, Yeşilöz, Yeşiltepe, Yükseltepe mahallelerinde yaşanan su kesintisi saat 23.55'te sona erecek.

Kalecik Su Kesintisi 6-7 Ocak

Yüzbey, Tavşancık, Koyunbaba, Yeşilöz, Şemsettin ve Kuyucak mahallesinde yaşanan kesinti 7 Ocak 2026 saat 12.00'de sona erecek.

