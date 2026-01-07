ASKİ duyurdu: Ankara'da 12 saatlik su kesintisi! 86 mahalle etkilenecek

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 12 saatlik su kesintisi için vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, Çankaya ve Sincan ilçelerinde bugün saat 09.00-21.00 yaşanacağı bildirildi. ASKİ'den yapılan paylaşımda, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetiminin, mevcut koşullar nedeniyle devam ettiği belirtildi.

ANKARA SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:

"Çankaya ilçesi: Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Namıkkemal, Seyranbağları, Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe, Akpınar, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Barbaros, Bayraktar, Boztepe, Cevizlidere, Ehlibeyt, Esatoğlu, Gaziosmanpaşa, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Huzur, İlkadım, İlker, Keklikpınarı, Malazgirt, Metin Akkuş, Murat, Mürsel Uluç, Oğuzlar, Osman Temiz, Sokullu Mehmet Paşa, Yukarı Öveçler, 100. Yıl.

Sincan ilçesi: Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fatih, Osmaniye, Mevlana, Törekent, Gökçek, Saraycık, Malazgirt, Ertuğrul Gazi, Osmanlı, Tandoğan, Yeni Çimşit, Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk, Ahi Evran, İstasyon, Plevne, Akşemsettin, Pınarbaşı, Polatlar, 29 Ekim, Mustafa Kemal, Menderes, Çoğlu, Adalet, Fevzi Çakmak, Tatlar, Polatlar (Anadolu OSB), Dökümcüler İhtisas OSB, Alcı, Malıköy, Yenihisar, Çokören, Beyobası."