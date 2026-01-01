Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Ankara'nın 9 ilçesinde 7 saatlik su kesintisi

ASKİ başkentte su kesintisi yapılacak ilçeleri duyurdu. Ankara'da kuraklık ve nüfus sebebiyle 9 ilçede sular kesilecek. Kesintinin saat kaça kadar süreceği açıklandı.

Ankara'nın 9 ilçesinde 7 saatlik su kesintisi
01.01.2026
01.01.2026
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 9 ilçede yapılacak su kesintisini açıkladı. ASKİ'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yükün arttığı belirtildi.

Ankara'nın 9 ilçesinde 7 saatlik su kesintisi

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bu kapsamda mevcut su miktarının şehrin diğer noktalarına aktarılabilmesi amacıyla sistemde manevra çalışması yapılacağı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle 1 Ocak Perşembe günü saat 23.00 ile 2 Ocak Cuma günü saat 06.00 arasında 7 saat süreyle bazı ilçelerimizde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alması önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Ankara'nın 9 ilçesinde 7 saatlik su kesintisi

HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?

Kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

"Keçiören ilçesinde Basın Evleri (alt kotlar), Kamil Ocak (alt kotlar), Gümüşdere, Kavacık Subayevleri (alt kotlar), Yeşiltepe ve Şenyuva (üst kotlar), Yayla (Porsuk Caddesi-1436 sokak arası), Atapark, Ufuktepe, Osmangazi, Kanuni, Bademlik, Hisar, Kafkas, Karşıyaka ve Kösrelik mahalleleri. Sincan'da Yunus Emre, Osmaniye, Mevlana, Törekent, Gökçek, Ahi Evran (OSB ve Sanayi), Saraycık TOKİ, Tandoğan, Atatürk, Ahi Evran, İstasyon, Plevne, Akşemsettin, Tatlar ve Polatlar mahalleleri. Yenimahalle'de Macun, Ergazi, Kardelen, İlkyerleşim, Ostim, Cumhuriyet, Ata, Susuz, Gazi, İnönü ve Batı Sitesi.

Etimesgut ilçesinde Topçu, Bahçekapı, Atakent, Ahimesut, Piyade, Kazım Karabekir, Süvari, Etiler, Yeşilova, Elvan ve Erler, Çankaya'da Konutkent (alt kotlar), Yaşamkent (üst kotlar), Alacaatlı (üst kotlar), Beytepe (alt kotlar), Üniversiteliler (üst kotlar), Hilal, Sancak, Birlik, Kırkkonaklar ve Yıldızevler mahalleleri. Mamak'ta Büyük Kayaş, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Dutluk, Üreğil, Yeşilbayır ve Şahap Gürler mahalleleri. Gölbaşı ilçesinde Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Tepeyurt ve Kırıklı mahalleleri. Altındağ'da Güneşevler, Baraj (üst kotlar), Yıldıztepe, Aydınlıkevler ve Örnek (alt kotlar) mahalleleri. Pursaklar'da Mimar Sinan, Yunus Emre, Ayyıldız, Merkez, Fatih, Saray Cumhuriyet, Saray Fatih ve Karacaören mahalleleri."

