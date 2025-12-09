Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

İstanbul'da kuraklığın görüntüsü! Su seviyesi düşünce eski köy evleri ortaya çıktı

İstanbul'a su sağlayan Sazlıdere Barajı'ndaki su seviyesi düşünce kuraklığın en net görüntüsü ortaya çıktı. Barajda toprağın kuraklık nedeniyle parçalara ayrıldığı görülürken, su seviyesi yüzde 17,32'ye düşen Sazlıdere Barajı'nde ortaya çıkan eski köy evlerinin kalıntıları havadan çekilen görüntülere yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.12.2025
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
09.12.2025
saat ikonu 15:24

Megakent kurak bir sonbahar geçirirken, barajlarında ise sular çekiliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi () verilerine göre, barajlardaki genel yüzde 17,81 seviyesine inerek, bu oran son 5 yılın en düşük Aralık ayı başlangıcı olarak kayıtlara geçti. Barajlardaki doluluk oranı 2024'te yüzde 35,2 , 2023'te yüzde 51,89 , 2022'de yüzde 33,58 ve 2021'de ise yüzde 47,44 olmuştu.

İstanbul'da kuraklığın görüntüsü! Su seviyesi düşünce eski köy evleri ortaya çıktı

SAZLIDERE BARAJI'NDAKİ ESKİ KÖY EVLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sazlıdere Barajı'nda havadan çekilen görüntüler, baraj gölünün büyük bölümünde suyun çekildiğini ortaya koydu. Su seviyesinin gerilemesiyle birlikte baraj sahasında daha önce su altında kalan eski köy evlerinin belirgin şekilde ortaya çıktığı görüldü. Güncel İSKİ verilerine göre Sazlıdere Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 17,32 seviyesine kadar düşmüş durumda. nedeniyle barajın ortasında adacıklar ortaya çıkarken, kirletilen baraj çevresi de havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İstanbul'da kuraklığın görüntüsü! Su seviyesi düşünce eski köy evleri ortaya çıktı

İSKİ'nin verilerine göre 9 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: Yüzde 13,2
Darlık Barajı: Yüzde 27,81
Elmalı Barajı: Yüzde 53,91
Terkos Barajı: Yüzde 20,47
Alibey Barajı: Yüzde 12,69
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 18,77
Sazlıdere Barajı: Yüzde 17,02
Istrancalar Barajı: Yüzde 31,83
Kazandere Barajı: Yazde 2,4
Pabuçdere Barajı: Yüzde 2,5

İstanbul'da kuraklığın görüntüsü! Su seviyesi düşünce eski köy evleri ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji sarı kodla uyardı! Kar ve sağanak bastıracak: Hava sıcaklığı düşüyor
ETİKETLER
#istanbul
#kuraklık
#barajlar
#iski
#doluluk oranı
#Su Krizi
#Sazlıdere Barajı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.