Yeni yılın ilk günü İstanbul barajlarının son durumu? İSKİ doluluk oranları açıklandı

1 Ocak 2026 ilk dakikalarından itibaren kuzeyde kalan ilçeler ve boğaz hattına yakın olan ilçelerde kar yağışı etkili hale geldi.

Kısa sürede beyaz örtü oluşurken kar yağışı bugün öğleden sonra şiddetini arttırdı.

Karadeniz üzerinden gelen yağış kütleleri birçok ilçede beyaz örtü oluşmasına neden oldu. Kar yağışı sonrası barajların durumu ise merak konusu olmaya başladı.

Son açıklanan verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 20 seviyesinin altında seyretmeye devam ediyor.

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 1 OCAK 2026

İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı yüzde 18,71 olarak paylaşıldı.

Bu oran 31 Aralık tarihinde yüzde 18,54 olarak açıklanmıştı.

İstanbul 1 Ocak baraj doluluk oranı geçtiğimiz yıl aynı gün 40,61 olarak ölçülmüştü.

Özellikle İstanbul'un kuzey ilçeleri ve boğaz çevresinde beyaz örtü oluşturan kar yağışının barajlara olan etkisi 2-3 Ocak tarihlerinde açıklanacak olan veri sonrası belirginleşecek.