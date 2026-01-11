Bingöl Sivas Tunceli kar tatili oldu mu? 12 Ocak tatil olan iller

12 Ocak Pazartesi okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor.

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıracak.

Pazartesi ve Salı günü etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Meteoroloji'den peş peşe bilgilendirmeler gelmeye devam ediyor.

BİNGÖL’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Yurdun büyük kısmında etkili olmaya başlayan soğuk ve kar yağışlı hava, Bingöl'de de kendisini hissettirdi.

Bingöl’de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın beklenen kar yağışı etkilerinin aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 12.01.2026 Pazartesi günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.”

12 OCAK SİVAS KAR TATİLİ Mİ?

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Sivas Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

12 13 OCAK TUNCELİ KAR TATİLİ

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi.

Bu kapsamda, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günleri, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.