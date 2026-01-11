Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Bingöl Sivas Tunceli kar tatili oldu mu? 12 Ocak tatil olan iller

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle gözler 12 Ocak Pazartesi günü için Valilik duyurularına çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için buzlanma ve don ikazı yapıldı. Öğrenci ve velilerin gözü yapılacak olan kar tatili duyurularına çevrilirken ilk kar tatili haberi ulaştı. Peki, Bingöl Sivas Tunceli kar tatili ilan edildi mi?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bingöl Sivas Tunceli kar tatili oldu mu? 12 Ocak tatil olan iller
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 20:52
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 20:57

12 Ocak Pazartesi okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor.

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıracak.

Pazartesi ve Salı günü etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Meteoroloji'den peş peşe bilgilendirmeler gelmeye devam ediyor.

Bingöl Sivas Tunceli kar tatili oldu mu? 12 Ocak tatil olan iller

BİNGÖL’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Yurdun büyük kısmında etkili olmaya başlayan soğuk ve kar yağışlı hava, Bingöl'de de kendisini hissettirdi.

Bingöl’de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın beklenen kar yağışı etkilerinin aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 12.01.2026 Pazartesi günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.”

Bingöl Sivas Tunceli kar tatili oldu mu? 12 Ocak tatil olan iller

12 OCAK SİVAS KAR TATİLİ Mİ?

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Sivas Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Bingöl Sivas Tunceli kar tatili oldu mu? 12 Ocak tatil olan iller

12 13 OCAK TUNCELİ KAR TATİLİ

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi.

Bu kapsamda, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günleri, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.