Barcelona Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11

Barcelona - Real Madrid maçı canlı nereden izlenir sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İspanya Süper Kupa finalinde dünya futbolunun en büyük derbilerinden biri olan El Clasico sahne alacak. Geçtiğimiz günlerde oynanan yarı final maçlarında rakiplerini mağlup ederek finale yükselen Real Madrid ile Barcelona bugün karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Barcelona - Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11'leri karşılaşmaya saatler kala belli oldu. Taraftarlar tarafından Barcelona - Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda araştırılmaya başlandı.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan'ın Jeddah şehrinde oynanacak olan Barcelona - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona, İspanya Süper Kupa yarı finalinde Athletic Bilbao'yu 5-0 mağlup ederek final biletini ilk alan takım olmuştu. Real Madrid ise Athletico Madrid'i yarı finalde 2-1 mağlup ederek ikinci yükselen takım oldu. Bugün ise İspanya Süper Kupa'nın kazananını El Classico belirleyecek.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Süper Kupa finali kapsamında oynanacak olan Barcelona - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jose Luis Munuera Montero yöneteceği açıklandı.

Barcelona ile Real Madrid tarihleri boyunca toplam 262 kere karşı karşıya geldi. El Classico olarak geçen iki takım arasındaki mücadelelerden 104'ünü Barcelona, 107'sini ise Real Madrid kazandı. İki takım arasında oynanan 51 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Barcelona'da karşılaşma öncesinde Pablo Gavi, Andreas Christensen ve Ronald Araujo'nun sakatlığı bulunuyor. Ter Stegen'in durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Real MAdrid tarafında ise Eder Militao, Trent Alexander Arnold ve Ferland Mendy sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacakken, Brahim Diaz ise Süper Kupa kadrosuna alınmadı. Rodrygo, Mbappe, Asencio ve Dean Huijsen'in ise sakatlığı bulunuyordu. Dört futbolcunun durumuna ise maç saatinde karar verilecek. Mbappe, Rodyrgo ve Huijen'in karşılaşmada yer alması bekleniyor.

ARDA GÜLER BARCELONA - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

A Milli Takımımızın oyuncularından olan Arda Güler'in eflatun-beyazlıların ilk 11'inde yer alması beklenmiyor. Milli futbolcu sezonun başlangıcında iyi performans göstererek ilk 11'de düzenli forma almaya başlamıştı. Ancak performans düşüklüğü nedeniyle Arda Güler formasını kaptırdı.

BARCELONA - REAL MADRİD MUHTEMEL 11

Barcelona - Real Madrid maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Raphinha, Fermin; F Torres

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE?

