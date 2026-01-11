Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Barcelona Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11

Barcelona - Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11'leri karşılaşmaya saatler kala gündeme geldi. İspanya Süper Kupa finalinde milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid ile Katalon devi Barcelona karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Barcelona - Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Barcelona - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı belli oldu. İspanya Süper Kupa finalinin hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Barcelona Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.01.2026
saat ikonu 20:50
|
GÜNCELLEME:
11.01.2026
saat ikonu 20:50

Barcelona - Real Madrid maçı canlı nereden izlenir sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İspanya Süper Kupa finalinde dünya futbolunun en büyük derbilerinden biri olan El Clasico sahne alacak. Geçtiğimiz günlerde oynanan yarı final maçlarında rakiplerini mağlup ederek finale yükselen Real Madrid ile Barcelona bugün karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Barcelona - Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11'leri karşılaşmaya saatler kala belli oldu. Taraftarlar tarafından Barcelona - Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda araştırılmaya başlandı.

Barcelona Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan'ın Jeddah şehrinde oynanacak olan Barcelona - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona, İspanya Süper Kupa yarı finalinde Athletic Bilbao'yu 5-0 mağlup ederek final biletini ilk alan takım olmuştu. Real Madrid ise Athletico Madrid'i yarı finalde 2-1 mağlup ederek ikinci yükselen takım oldu. Bugün ise İspanya Süper Kupa'nın kazananını El Classico belirleyecek.

Barcelona Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Süper Kupa finali kapsamında oynanacak olan Barcelona - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'da başlayacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jose Luis Munuera Montero yöneteceği açıklandı.

Barcelona ile Real Madrid tarihleri boyunca toplam 262 kere karşı karşıya geldi. El Classico olarak geçen iki takım arasındaki mücadelelerden 104'ünü Barcelona, 107'sini ise Real Madrid kazandı. İki takım arasında oynanan 51 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

Barcelona Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Barcelona'da karşılaşma öncesinde Pablo Gavi, Andreas Christensen ve Ronald Araujo'nun sakatlığı bulunuyor. Ter Stegen'in durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Real MAdrid tarafında ise Eder Militao, Trent Alexander Arnold ve Ferland Mendy sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacakken, Brahim Diaz ise Süper Kupa kadrosuna alınmadı. Rodrygo, Mbappe, Asencio ve Dean Huijsen'in ise sakatlığı bulunuyordu. Dört futbolcunun durumuna ise maç saatinde karar verilecek. Mbappe, Rodyrgo ve Huijen'in karşılaşmada yer alması bekleniyor.

Barcelona Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11

ARDA GÜLER BARCELONA - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

A Milli Takımımızın oyuncularından olan Arda Güler'in eflatun-beyazlıların ilk 11'inde yer alması beklenmiyor. Milli futbolcu sezonun başlangıcında iyi performans göstererek ilk 11'de düzenli forma almaya başlamıştı. Ancak performans düşüklüğü nedeniyle Arda Güler formasını kaptırdı.

Barcelona Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11

BARCELONA - REAL MADRİD MUHTEMEL 11

Barcelona - Real Madrid maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Raphinha, Fermin; F Torres

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius

Barcelona Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Barcelona Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE?

Barcelona - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma şifreli bir şekilde S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.