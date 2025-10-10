Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
17°
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Kar geliyor! Meteoroloji uzmanı tek tek saydı: Bu iller beyaza bürünecek

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinde hafta sonuna kadar soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Birçok ilde sağanak alarmı verilirken, bir uyarı da uzmanlardan geldi. Prof. Dr. Orhan Şen hafta sonu kar yağışının görüleceği illeri tek tek açıkladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2025
saat ikonu 04:55
|
GÜNCELLEME:
10.10.2025
saat ikonu 05:03

Türkiye ekim ayıyla birlikte sonbaharın etkisini iyice hissetmeye başladı. Yurdun birçok bölgesinde etkili olan yağışlı havanın yanı sıra sıcaklık da düşüşe geçerek mevsim normallerinin altına indi. Soğuk havayla ilgili uzman isimlerden de uyarılar geldi.

Kar geliyor! Meteoroloji uzmanı tek tek saydı: Bu iller beyaza bürünecek

KAR YAĞACAK İLLERİ AÇIKLADI

Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonuna dikkat çekerek bazı illerde kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulundu.

Kar geliyor! Meteoroloji uzmanı tek tek saydı: Bu iller beyaza bürünecek

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Orhan Şen, "Ilgaz Dağı'nda, Erciyes Dağı'nda, Palandöken'de ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde özellikle cumartesi akşamı ve pazar günü görülecek. Şehir merkezinde olacağını tahmin etmiyoruz ama yine de sulu kar şeklinde Erzurum'da, Erzincan'da görülebilir." diye konuştu.

Kar geliyor! Meteoroloji uzmanı tek tek saydı: Bu iller beyaza bürünecek

SICAKLIK YENİ HAFTADA ARTACAK

Sıcaklıkların düştüğünü belirten Prof. Dr. Şen, "Batıda sıcaklık değişmiyor. Doğuda 6-7 dereceye varan düşüşler var ama bu geçici bir düşüş. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar tekrar ortalamanın üzerine çıkacak tüm Türkiye'de." dedi.

Kar geliyor! Meteoroloji uzmanı tek tek saydı: Bu iller beyaza bürünecek

2 BÖLGEYE LODOS UYARISI

2 bölge için uyarısı yapan Orhan Şen, "Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli lodos esiyor. Saatteki hızı 60-70 kilometreye kadar çıkacak." ifadelerini kullandı.

Kar geliyor! Meteoroloji uzmanı tek tek saydı: Bu iller beyaza bürünecek

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışlı bölgeleri tek tek sayan Şen, sözlerine şöyle devam etti:

Kar geliyor! Meteoroloji uzmanı tek tek saydı: Bu iller beyaza bürünecek

"Güneydoğu Anadolu'da yağmur var. Sivas, Erzincan, Kastamonu, Batı Karadeniz'in hemen hemen tamamında kuvvetli. Cumartesi de buradaki yağışa dikkat edelim. Batı Karadeniz kıyılarında 3-4 sene önce meydana gelen su baskınlarını tekrar yaşamak istemiyoruz."

ETİKETLER
#yağış
#sonbahar
#sel
#su baskını
#kar yağışı
#lodos
#Sıcaklık Düşüşü
#Gündem
