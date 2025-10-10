Kar geliyor! Meteoroloji uzmanı tek tek saydı: Bu iller beyaza bürünecek

Türkiye ekim ayıyla birlikte sonbaharın etkisini iyice hissetmeye başladı. Yurdun birçok bölgesinde etkili olan yağışlı havanın yanı sıra sıcaklık da düşüşe geçerek mevsim normallerinin altına indi. Soğuk havayla ilgili uzman isimlerden de uyarılar geldi.

KAR YAĞACAK İLLERİ AÇIKLADI

Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonuna dikkat çekerek bazı illerde kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Orhan Şen, "Ilgaz Dağı'nda, Erciyes Dağı'nda, Palandöken'de ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde özellikle cumartesi akşamı ve pazar günü kar yağışı görülecek. Şehir merkezinde olacağını tahmin etmiyoruz ama yine de sulu kar şeklinde Erzurum'da, Erzincan'da görülebilir." diye konuştu.

SICAKLIK YENİ HAFTADA ARTACAK

Sıcaklıkların düştüğünü belirten Prof. Dr. Şen, "Batıda sıcaklık değişmiyor. Doğuda 6-7 dereceye varan düşüşler var ama bu geçici bir düşüş. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar tekrar ortalamanın üzerine çıkacak tüm Türkiye'de." dedi.

2 BÖLGEYE LODOS UYARISI

2 bölge için lodos uyarısı yapan Orhan Şen, "Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli lodos esiyor. Saatteki hızı 60-70 kilometreye kadar çıkacak." ifadelerini kullandı.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT!

Yağışlı bölgeleri tek tek sayan Şen, sözlerine şöyle devam etti:

"Güneydoğu Anadolu'da yağmur var. Sivas, Erzincan, Kastamonu, Batı Karadeniz'in hemen hemen tamamında yağış kuvvetli. Cumartesi de buradaki yağışa dikkat edelim. Batı Karadeniz kıyılarında 3-4 sene önce meydana gelen su baskınlarını tekrar yaşamak istemiyoruz."