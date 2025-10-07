Orhan Şen uyarılarını peş peşe sıraladı! Sağanak şiddetli vuracak: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava durumu raporunda Türkiye bu hafta yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirilmişti. Bugün itibariyle Türkiye'nin büyük bir bölümünde sağanak yağış etkisini gösterdi.

Peki Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak yağış hangi güne kadar devam edecek? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; İstanbul'da kuvvetli sağanak olacağını bildirdi.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Sağanak yağışın Muğla'nın kıyı ilçeleri Marmaris - Fethiye arasında, Antalya'nın batısı ve doğusunda etkili olacağını aktaran Şen, sel ve su baskını uyarısı yaptı.

SAĞANAK KUVVETLİ GELİYOR!

Şen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yağmur Çanakkale Edirne Balıkesir batısında etkili olacak. İstanbul'da biraz kuvvetli tehlikeli değil. Muğla'nın kıyı ilçeleri Marmaris Fethiye arası Antalya'nın batı ve doğu Finike, Kaş, Alanya ilçeleri aşırı yağış su baskını yapar"

