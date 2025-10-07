Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Baran Aksoy

Orhan Şen uyarılarını peş peşe sıraladı! Sağanak şiddetli vuracak: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, Türkiye'yi bu hafta boyunca etkisi altına alacak olan sağanak yağışlarla ilgili kritik uyarıda bulundu. İki ile dikkat çeken Şen, bölgede etkili olması beklenen aşırı yağışları sel ve su baskınlarına neden olabileceğini belirtti.

Baran Aksoy
07.10.2025
07.10.2025
Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava durumu raporunda Türkiye bu hafta yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirilmişti. Bugün itibariyle Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkisini gösterdi.

Orhan Şen uyarılarını peş peşe sıraladı! Sağanak şiddetli vuracak: Sel ve su baskınlarına dikkat!

Peki Türkiye'yi etkisi altına alan sağanak hangi güne kadar devam edecek? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 'da kuvvetli sağanak olacağını bildirdi.

Orhan Şen uyarılarını peş peşe sıraladı! Sağanak şiddetli vuracak: Sel ve su baskınlarına dikkat!

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Sağanak yağışın 'nın kıyı ilçeleri Marmaris - Fethiye arasında, 'nın batısı ve doğusunda etkili olacağını aktaran Şen, ve uyarısı yaptı.

Orhan Şen uyarılarını peş peşe sıraladı! Sağanak şiddetli vuracak: Sel ve su baskınlarına dikkat!

SAĞANAK KUVVETLİ GELİYOR!

Şen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yağmur Çanakkale Edirne Balıkesir batısında etkili olacak. İstanbul'da biraz kuvvetli tehlikeli değil. Muğla'nın kıyı ilçeleri Marmaris Fethiye arası Antalya'nın batı ve doğu Finike, Kaş, Alanya ilçeleri aşırı yağış su baskını yapar"

https://x.com/TemizHava/status/197523691041608138

