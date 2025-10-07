Önce bariyerlere sonra direğe çarptı! Dışarı fırlayan sürücü aracının altında kaldı: Kaza yerini görenler şoke oldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen kazada; E.E.E. idaresindeki otomobil, sürücüsünün önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kontrolden çıktı.

İÇİNDEN FIRLADIĞI ARAÇIN ALTINDA KALDI

Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, orta refüje girerek önce bariyerleri daha sonra da aydınlatma direğini çarptı. Paramparça olan otomobilde sürücü araçtan dışarı fırladı ve adeta kağıt gibi ezilen otomobilin altına sıkıştı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Olay yerine koşan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanla yarıştığı kurtarma çalışmasında, aracın altından çıkarılan sürücü E.E.E. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ARABANIN PARÇALARI METRELERCE UZAĞA FIRLADI

Hurdaya dönen otomobilin parçaları yola savrulurken; direksiyon, motor, konsolu ve diğer birçok parçasının koparak metrelerce uzağa fırladığı görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.