Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Önce bariyerlere sonra direğe çarptı! Dışarı fırlayan sürücü aracının altında kaldı: Kaza yerini görenler şoke oldu

Sakarya'da işe gitmek için yola çıkan sürücü, köpeğe çarpmamak için manevra yapınca ortalık savaş alanına döndü. Önce bariyerlere daha sonra aydınlatma direğine çarpan araba paramparça oldu. Kaza sırasında sürücü dışarı fırladığı aracının altında kaldı. Olay yerinden gelen görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Önce bariyerlere sonra direğe çarptı! Dışarı fırlayan sürücü aracının altında kaldı: Kaza yerini görenler şoke oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 13:35

Sakarya'nın ilçesinde meydana gelen kazada; E.E.E. idaresindeki , sürücüsünün önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kontrolden çıktı.

Önce bariyerlere sonra direğe çarptı! Dışarı fırlayan sürücü aracının altında kaldı: Kaza yerini görenler şoke oldu

İÇİNDEN FIRLADIĞI ARAÇIN ALTINDA KALDI

Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, orta refüje girerek önce bariyerleri daha sonra da aydınlatma direğini çarptı. Paramparça olan otomobilde sürücü araçtan dışarı fırladı ve adeta kağıt gibi ezilen otomobilin altına sıkıştı.

Önce bariyerlere sonra direğe çarptı! Dışarı fırlayan sürücü aracının altında kaldı: Kaza yerini görenler şoke oldu

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Olay yerine koşan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanla yarıştığı kurtarma çalışmasında, aracın altından çıkarılan sürücü E.E.E. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Önce bariyerlere sonra direğe çarptı! Dışarı fırlayan sürücü aracının altında kaldı: Kaza yerini görenler şoke oldu

ARABANIN PARÇALARI METRELERCE UZAĞA FIRLADI

Hurdaya dönen otomobilin parçaları yola savrulurken; direksiyon, motor, konsolu ve diğer birçok parçasının koparak metrelerce uzağa fırladığı görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

