'Siklon dalgası' İstanbul'u fena vuracak! Sağanak ve dondurucu hava geliyor: Bu tarihlere dikkat

AKOM İstanbul için uyarılarını yineledi. Yapılan uyarıda İstanbul'un bugünden itibaren kuvvetli sağanak ve soğuk havanın etkisi altına gireceği bildirildi. Sağanak ile birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. Kasvetli havalar hafta sonuna kadar etkisini arttırarak devam edecek.

SİKLON DALGASI GELİYOR

Öte yandan bugün İstanbul, Yunanistan üzerinden gelen 'siklon dalgası' adı verilen kuvvetli ve yağışlı bir sistemin etkisi altına girecek. Sağanak yağış megakenti esir alacak.

İSTANBUL HAFTAYI SAĞANAKLA KAPATACAK

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirilirken, "İstanbul’da hafta boyunca etkili olması beklenen alçak basınç sistemi nedeniyle sıcaklıkların 16-18°C aralığında, mevsim normallerinin altında seyredeceği; beraberinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.