Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

'Siklon dalgası' İstanbul'u fena vuracak! Sağanak ve dondurucu hava geliyor: Bu tarihlere dikkat

AKOM yaptığı son değerlendirmede, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın hafta boyunca devam edeceğini bildirdi. Bugün itibarıyla megakent siklon dalgasının etkisine girerken, hava sıcaklıklarında da ciddi düşüşler yaşanacak. İşte AKOM'un İstanbul için uyarıları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 10:06
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 10:12

AKOM İstanbul için uyarılarını yineledi. Yapılan uyarıda İstanbul'un bugünden itibaren kuvvetli ve soğuk havanın etkisi altına gireceği bildirildi. Sağanak ile birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek. Kasvetli havalar hafta sonuna kadar etkisini arttırarak devam edecek.

'Siklon dalgası' İstanbul'u fena vuracak! Sağanak ve dondurucu hava geliyor: Bu tarihlere dikkat

SİKLON DALGASI GELİYOR

Öte yandan bugün İstanbul, Yunanistan üzerinden gelen 'siklon dalgası' adı verilen kuvvetli ve yağışlı bir sistemin etkisi altına girecek. Sağanak yağış megakenti esir alacak.

'Siklon dalgası' İstanbul'u fena vuracak! Sağanak ve dondurucu hava geliyor: Bu tarihlere dikkat

İSTANBUL HAFTAYI SAĞANAKLA KAPATACAK

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirilirken, "İstanbul’da hafta boyunca etkili olması beklenen alçak basınç sistemi nedeniyle sıcaklıkların 16-18°C aralığında, mevsim normallerinin altında seyredeceği; beraberinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

'Siklon dalgası' İstanbul'u fena vuracak! Sağanak ve dondurucu hava geliyor: Bu tarihlere dikkat
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: 20 ilde kuvvetli sağanak
AKOM İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı! Güneşe aldanmayın: Çok kuvvetli geliyor
ETİKETLER
#yağmur
#sağanak
#soğuk hava
#Stanbul
#Si Klon Dalgası
#Hava Uyarısı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.