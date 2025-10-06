AKOM İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı! Güneşe aldanmayın: Çok kuvvetli geliyor

İstanbul'da yeni hafta yazdan kalma bir havayla başladı. Pazartesi günü sıcak ve güneşli başlasa da AKOM yaptığı açıklamada yarın için uyarı yaptı. Yapılan uyarıya göre, İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak etkisini göstermeye başlayacak. Günlerce sürecek olan sağanak yağış ve serin hava İstanbul'u griye boyayacak. Sıcaklıklar ise 12 dereceye kadar düşecek.

YENİ HAFTA SAĞANAKLA GELİYOR

İstanbul'da yeni haftanın (Pazartesi hariç) serin ve yağışlı geçmesinin beklendiği bildirilirken AKOM yaptığı açıklamada "İstanbul’da hafta boyunca Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemlerinin etkili olması beklenirken bugün 22-24°C aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların Salı (Yarın) sabah saatlerinden itibaren 6-9°C birden azalacağı, beraberinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.