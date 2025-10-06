Menü Kapat
AKOM İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı! Güneşe aldanmayın: Çok kuvvetli geliyor

İstanbul yeni haftaya güneşli bir havayla başladı. Hava yazdan kalma günleri aratmazken, AKOM'dan da İstanbul için kritik uyarı geldi. Bugün yağış beklenmese de yarın kuvvetli sağanak megakenti etkisi altına alacak. Günlerce sürecek olan sağanak yağışla birlikte hava sıcaklıkları da düşüşe geçecek. İşte detaylar...

'da yeni hafta yazdan kalma bir havayla başladı. Pazartesi günü sıcak ve güneşli başlasa da AKOM yaptığı açıklamada yarın için uyarı yaptı. Yapılan uyarıya göre, İstanbul'da yarın kuvvetli etkisini göstermeye başlayacak. Günlerce sürecek olan sağanak ve serin hava İstanbul'u griye boyayacak. Sıcaklıklar ise 12 dereceye kadar düşecek.

AKOM İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı! Güneşe aldanmayın: Çok kuvvetli geliyor

YENİ HAFTA SAĞANAKLA GELİYOR

İstanbul'da yeni haftanın (Pazartesi hariç) serin ve yağışlı geçmesinin beklendiği bildirilirken AKOM yaptığı açıklamada "İstanbul’da hafta boyunca Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemlerinin etkili olması beklenirken bugün 22-24°C aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların Salı (Yarın) sabah saatlerinden itibaren 6-9°C birden azalacağı, beraberinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

