Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yeni haftada sağanak yağış geliyor

Türkiye ekim ayı ile birlikte sonbaharın etkilerini iyice hissetmeye başladı. Geçen hafta özellikle yurdun batı, kuzey ve güneyinde görülen sağanak yağış yeni haftada da yurdu etkisi altına alacak. Bazı illerde şiddetli yağış nedeniyle sel ve su baskınları bekleniyor.

3 BÖLGEDE HAVA YAĞMURLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre; pazar günü ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, İstanbul, Sakarya, Bursa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK DÜŞÜŞE GEÇİYOR

Hava sıcaklığı bugün batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak yeni haftayla birlikte termometreler düşüşe geçecek. Özellikle salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak sıcaklıklar azalacak. İç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altına inecek.

YENİ HAFTADA SAĞANAK ALARMI

Pazartesi günü Marmara ve Ege'nin batısından başlayacak yağmur, salı günü Akdeniz ve Karadeniz'e kadar yayılacak. Salı günü özellikle Aydın, Muğla ve Antalya'da çok kuvvetli yağış bekleniyor. Çarşamba günü yağmur İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in tamamına kadar ilerleyecek.

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU (5 EKİM 2025 PAZAR)

İSTANBUL 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANKARA 21°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

BURSA 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA 28°C Parçalı ve az bulutlu

ADANA 32°C Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA 23°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

ERZURUM 24°C Az bulutlu ve açık

MALATYA 30°C Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 34°C Az bulutlu ve açık

MARDİN 31°C Az bulutlu ve açık