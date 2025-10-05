Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yeni haftada sağanak yağış geliyor

Kategoriler
İstanbul
Türkiye ekim ayı ile birlikte sonbaharın etkilerini iyice hissetmeye başladı. Geçen hafta özellikle yurdun batı, kuzey ve güneyinde görülen sağanak yağış yeni haftada da yurdu etkisi altına alacak. Bazı illerde şiddetli yağış nedeniyle sel ve su baskınları bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Ekim 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre; pazar günü ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, İstanbul, Sakarya, Bursa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı bugün batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak yeni haftayla birlikte termometreler düşüşe geçecek. Özellikle salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak sıcaklıklar azalacak. İç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altına inecek.
Pazartesi günü Marmara ve Ege'nin batısından başlayacak yağmur, salı günü Akdeniz ve Karadeniz'e kadar yayılacak. Salı günü özellikle Aydın, Muğla ve Antalya'da çok kuvvetli yağış bekleniyor. Çarşamba günü yağmur İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in tamamına kadar ilerleyecek.
İSTANBUL 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANKARA 21°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 25°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
BURSA 24°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA 28°C Parçalı ve az bulutlu
ADANA 32°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA 23°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
ERZURUM 24°C Az bulutlu ve açık
MALATYA 30°C Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 34°C Az bulutlu ve açık
MARDİN 31°C Az bulutlu ve açık