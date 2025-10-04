Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji il il uyardı: 4 Ekim 2025 hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Bilecik hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Manisa, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batısı ve Burdur'un doğusunun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ŞİDDETLİ RÜZGARA DİKKAT

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



Rüzgârın; Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

MARMARA BÖLGESİNE DİKKAT

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Bilecik hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

