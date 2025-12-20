Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Beşiktaş Rizespor maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda? Süper Lig’de karşılaşma

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maç için bekleyiş devam ederken Beşiktaş Rizespor maçı nerede oynanacak araştırıldı. Karşılaşma bu akşam 20.00'de başlayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş Rizespor maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda? Süper Lig’de karşılaşma
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.12.2025
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
20.12.2025
saat ikonu 14:28

'de bu akşamın maç programı belli oldu. Siyah beyazlı ekip bu akşam 'u konuk edecek. Heyecanla beklenen müsabakanın oynanacağı stadyum da belli oldu.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Heyecanla beklenen müsabaka 'nda oynanırken 20.00'de başlayacak. Binlerce taraftar bu akşam stadyuma akın edecek.

Beşiktaş Rizespor maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda? Süper Lig’de karşılaşma

BJK RİZESPOR MAÇI HANGİ STATTA?

Trendyol Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile Rizespor mücadele edecek. Karşılaşma siyah beyazlı ekibin evinde oynanırken 20.00'de başlayacak. İki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Beşiktaş Rizespor maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda? Süper Lig’de karşılaşma

BUGÜN BEŞİKTAŞ'IN MAÇI VAR MI?

Trendyol Süper Lig'de bu akşamın maç programına göre Beşiktaş ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve 20.00'de başlayacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Beşiktaş Rizespor müsabakası bu akşam 20.00'de başlarken beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#trendyol süper lig
#rizespor
#tüpraş stadı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.